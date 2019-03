Pronostico Wolves vs manchester United | FA Cup 16-3-2019 e formazioni

lanotiziasportiva

(Di venerdì 15 marzo 2019) Fa Cup, quarti di finale,, probabilied analisi divs, 16-3-Vuol continuare a sognare in grande il lusitanodi Espirito Santo, ben al di sopra delle aspettative in campionato e capace di fermare praticamente tutte le big in stagione. I padroni di casa cercheranno come al solito di puntare su una difesa tutto sommato solida, la quinta del campionato, cercando al contempo di far valere la fisicità di Jimenez li davanti. E magari contare sul momento non facile dello, pieno di acciaccati e ancora in corsa per il quarto posto in campionato e ai quarti di Champions LeagueCome arrivano?Il Wolverhamtpon ha avuto un battesimo del fuoco in coppa contro il Liverpool, battuto 2-1, soffrendo poi più del dovuto con lo Shrewsbuty – battuto nel replay – e uno striminzito 1-0 in casa del Bristol.Ben più ...