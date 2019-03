Pronostici Serie A | le quote più interessanti del weekend | la vittoria della Roma è

Pronostici Serie A - le quote più interessanti del weekend : La Serie A è giunta al suo ventottesimo turno e i match stanno diventando sempre più decisivi al fine di conquistare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ed è proprio quando i match diventano maggiormente decisivi che spuntano le quote migliori come quella relativa alla vittoria del Cagliari in casa contro la Fiorentina. Cagliari-Fiorentina, il segno 1 è un'occasione ghiotta I sardi sono reduci da due vittorie di fila tra le mura amiche, ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : il Benevento deve tornare a vincere - il Verona cerca conferme : Pronostici Serie B – 29^ giornata di Serie B che si apre con il consueto anticipo di stasera tra Pescara e Cosenza. Domani quattro gare alle 15 e una alle 18 tra cui Benevento-Spezia, Livorno Salernitana e Verona-Ascoli. Domenica impegnate in casa Palermo e Venezia, che si sono scontrate nel posticipo di lunedì scorso, e il Crotone che alle 21 ospiterà il Lecce. Pronostici Serie B Benevento-SPEZIA 1 – Campani che si devono ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incognita derby : Pronostici Serie A – Si apre stasera la 28^ giornata di Serie A con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Viola col dubbio Chiesa, isolani che puntano ad allungare sul terzultimo posto occupato dal Bologna. Domani tocca alla Roma, impegnata a Ferrara contro la Spal. I giallorossi vogliono vincere per avvicinarsi alle due milanesi, impegnate nel derby domenica sera. La Juventus gioca a Genova contro la squadra di Prandelli domenica alle 12.30 ...

Pronostici Serie B - 15-16-17 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 29^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 29^ Giornata che si giocherà i giorni 15-16-17 Marzo 2019.Domani sera la Serie B, aprirà le danze della 29^ Giornata nella quale, andranno in scena partite molto importanti vista la posta in palio non solo nelle zone alte, ma anche nelle zone basse. Teniamo sotto d’occhio naturalmente, Brescia e Palermo rispettivamente in prima e seconda posizione, ma distanti di soli 4 ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote : Bologna reduce da tre sconfitte in fila : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse, le opzioni di puntata sulle partite che si giocano per la 27giornata del massimo campionato di calcio.

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si apre stasera la 27^ giornata di Serie A con l’anticipo di Torino tra Juventus e Udinese. Capolista sul velluto dopo la vittoria di Napoli ed un più che rassicurante +16 sugli azzurri. Domani lo scontro diretto tra Parma e Genoa e la trasferta di Verona per il Milan, che ha la possibilità di mantenere il terzo posto o allungarlo in caso di frenata dell’Inter: impegno “alla portata” per i ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb – Prende il via la 27^ giornata del campionato di Serie B, un turno fondamentale per gli obiettivi delle squadre. Nel primo match in campo il Verona, trasferta difficile per gli uomini di Grosso che dovranno vedersela con il Perugia. Il Pescara affronta il Cittadella in una partita importante valida per le zone alte della classifica, partita da non sottovalutare per il Brescia contro il ...

30a giornata Serie C Girone C 2018-2019 : i Pronostici - Magazine Pragma : ... senza la presenza del pubblico, per alcuni danni alla copertura della Tribuna Siringo, decisione presa due giorni fa dopo la verifica della commissione di sicurezza per sport e spettacoli. Il ...

Pronostici Serie B - 8-9-10-11 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 28^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 28^ Giornata che si giocherà i giorni 8-9-10-11 Marzo 2019.Venerdi 8 Marzo 2019, la Serie B aprirà le danze della 28 Giornata con l’anticipo fra Perugia e Verona. Si prospettano delle sfide molto interessanti in testa alla classifica dove troviamo ben 4 squadre nel lasso di 4 punti, ma il discorso è simile anche per la zona playoff.In zona retrocessione solo il Padova, al momento ...

