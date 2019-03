Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Domenica 17 marzo, alle ore 20:30, allo stadio Giuseppe Meazza dio è in programma la stracittadina tra. Entrambe le squadre sono in lotta per un piazzamento in Champions League, dunque i punti in palio sono decisamente pesanti.Ilviene da 5 vittorie consecutive, e per questo motivo i rossoneri risultano leggermente favoriti per la conquista dei 3 punti. Più altalenante, invece, la corsa dei nerazzurri allenati da Luciano Spalletti. La Beneamata, infatti, negli ultimi 5 incontri ha messo insieme 3 successi, una sconfitta rimediata in casa del Cagliari ed il pareggio di Firenze accompagnato da numerose polemiche. Inoltre Handanovic e compagni sono reduci dalla cocente eliminazione dall'Europa League per mano'Eintracht Francoforte che ha sbancato San Siro con il risultato di 1-0....

Fantacalciology : Spal-Roma, probabili formazioni e pronostici: giallorossi favoriti nelle quote - ElisaDiGiacomo : Pronostici e quote Milan-Inter: Piatek marcatore favorito dell'incontro - infobetting : Leganes-Girona: formazioni, quote, pronostici. Sfida tra squadre vicine alla -