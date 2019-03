Presa gang droga - carabinieri nel mirino : ANSA, - OLBIA, 15 MAR - Sgominata a La Maddalena una banda che gestiva lo spaccio di stupefacenti sulla piazza dell'isola, metteva in atto estorsioni e si preparava a fare il salto di qualità con le ...

Roma - pestaggi e furti : Presa baby gang. Il 'boss' era una ragzzina di 15 anni : Sono circa 40 in 5 mesi gli episodi, tra rapine, furti e aggressioni, che vedono come protagonista la baby gang sgominata dai poliziotti del commissariato di Ostia. Gli arrestati sono quattro ...

Roma : furti e pestaggi - Presa baby gang : 8.40 E' stata sgominata dagli agenti del commissariato Lido un'agguerrita baby gang che imperversava principalmente nella zona della fermata metro di Acilia, ma che faceva incursioni anche nella Capitale. Estorsioni, furti, rapine e pestaggi i reati di cui dovranno rispondere, a vario titolo, quattro minorenni, tre dei quali raggiunti da ordine di custodia cautelare in carcere.

Milano - rapine e pestaggi : Presa babygang : 9.29 Nove minorenni sono stati arrestati e 5 maggiorenni fermati dai Carabinieri con l'accusa di rapina aggravata e lesioni, nell'ambito di un'indagine su una ventina di episodi avvenuti tra giugno '17 e aprile '18 nella zona dell'Arco della Pace,tra i posti della movida di Milano Nella presunta baby gang, composta da ragazzi tra i 15 e i 22 anni, ci sono anche tre ragazze che secondo le indagini in più occasioni hanno avvicinato le giovani ...

Ferocia inaudita per un bottino di 5 euro - Presa baby gang che aveva come modello la banda dei Latin King : "avevano come modello la banda dei Latin King, agivano in gruppo con finalità di sopraffazione più che predatoria, per un "bottino" spesso davvero esiguo" Così il comandante della stazione dei ...

Milano - Presa baby gang : nove minori arrestati. “Volevano generare paura. Ferocia per avere 5 euro o un cappellino” : Pianificavano con precisione le loro azioni, caratterizzate da “una particolare Ferocia del gruppo” anche solo per impossessarsi di un cappellino o di 5 euro. Il loro scopo infatti non era tanto il guadagno, quanto generare nelle vittime “paura, smarrimento e sgomento”. Così nell’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto il carcere per cinque minorenni e il collocamento in comunità per altri quattro, il ...

Rapine e aggressioni - Presa baby gang : ANSA, - MILANO, 05 MAR - Nove minorenni italiani tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri per 11 episodi violenti avvenuti tra Milano e Abbiategrasso dal luglio al novembre 2018. Per ...

Giulia e Francesco insieme dopo la sorPresa - lei spiazzata : “La gang non si infama” : Giulia Salemi e Francesco Monte felici dopo il Grande Fratello Vip Sono stati tanto criticati per la loro storia d’amore, eppure Giulia Salemi e Francesco Monte stanno ancora insieme dopo il Grande Fratello Vip e sembrano tutt’altro che insicuri della loro scelta. Certo, siamo ancora agli inizi della relazione ma non si può dire che […] L'articolo Giulia e Francesco insieme dopo la sorpresa, lei spiazzata: “La gang non si ...