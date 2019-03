Poliziotti G8 risarciscano 3 milioni

ansa

(Di venerdì 15 marzo 2019) GENOVA, 15 MAR - Ancora una condanna per i 24 tra dirigenti, ispettori tuttora in servizio o ex, responsabili durante il G8 del 2001 a Genova delle brutali violenze alla scuola Diaz e di aver ...

Agenzia_Ansa : #G8 di #Genova Corte dei Conti: 27 poliziotti risarciscano 3 milioni - Corriere : G8 Genova, Corte Conti: «Per la Diaz 27 poliziotti risarciscano 3 milioni» - sergiofumich : G8 Genova: Corte dei Conti, 27 poliziotti risarciscano 3 milioni - Liguria - -