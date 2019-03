Plastica | senza un cambio di rotta | 104 milioni di tonnellate disperse entro il 2030

ideegreen

(Di venerdì 15 marzo 2019)L’inquinamento dasi è tramutato in un’emergenza complessa per la natura, le società e l’economia globale. Si stima che,un decisivodi, 104didi questo materiale rischino di esserein naturail. Con conseguenze disastrose per gli ecosistemi, in primis gli oceani.A lanciare l’allarme è il WWF nel suo nuovo report “Responsabilità e rendicontazione”, in cui l’organizzazione ambientalista chiede di avviare un trattato globale vincolante per fermare la contaminazione da, prima che sia troppo tardi. (altro…)undi, 104diilIdee Green.

Georgin09552401 : @RoccoTodero @giovanni_barba A me piacciono i prati senza bottiglie di plastica sparse ovunque, I boschi senza pezz… - mrosamalisan : RT @Stupormundi66: Davvero costa MENO FATICA mangiare nei piatti di plastica? Davvero trovate che avere piante FINTE sia gratificante? Pens… - raffamad81 : @danffi @_neve una volta ho buttato un vasetto di yogurt nella plastica senza sciacquarlo, mi costituisco vostro onore. -