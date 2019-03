Piazza dei Martiri affollata dagli studenti per il Fridays for Future | la manifestazione

Sciopero clima - trentamila persone in Piazza a Milano : “Non ci bastano le parole dei governi - vogliamo fatti” : Oltre trentamila persone sono scese in piazza questa mattina a Milano nella giornata mondiale dello Sciopero climatico. Un corteo colorato guidato dagli studenti, ma che ha visto la partecipazione di tanti genitori e professori: “Siamo ragazzi ma siamo consapevoli dei problemi del nostro pianeta. Non ci bastano le parole dei governi, vogliamo fatti, perché non c’è un pianeta B. L'articolo Sciopero clima, trentamila persone in piazza a Milano: ...

Dentro l’inferno della Libia - a Piazzapulita il reportage sconvolgente che racconta le prigioni dei migranti : Un reportage esclusivo e sconvolgente che racconta l’inferno delle prigioni dei migranti in Libia, attraverso le voci e le testimonianze video di carcerieri e carcerati. Nelle immagini raccolte dalla squadra di Piazzapulita le prove di una violazione sistematica dei diritti umani che continua a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, nel silenzio dell’Italia e dell’Europa. Piazzapulita – Giovedì 7 marzo alle 21.15 su La7. Tra ...

Porta Genova - il Piazzale tutto pedonale : dettagli e cronoprogramma dei lavori : Milano, 6 marzo 2019 - Il piazzale di fronte alla stazione di Porta Genova diventerà pedonale. I lavori prevedono la pedonalizzazione del piazzale e del tratto tra via Ventimiglia e via Barbavara, per ...

Presto il recupero e il consolidamento dei bastioni est di Mondovì Piazza : I bastioni est di Mondovì Piazza, Cuneo,, infrastruttura storica tra le più significative della città, saranno Presto al centro di un importante intervento di salvaguardia. La Giunta comunale ha ...

Se Google fosse Siciliano - le risposte dei trapanesi a Stefano Piazza : Trapani e le risposte alle interviste pazze di Stefano Piazza. L'attore se ne va in giro per Trapani ponendo alle persone che incontra diverse domande, un po' come quelle che si pongono a Google sul ...

Acerbi scarica Ariadna Romero all’Isola dei Famosi - le parole del difensore sPiazzano la modella cubana : Francesco Acerbi e il flirt con Ariadna Romero, il calciatore ha messo un punto alla frequentazione con la modella cubana a causa della partenza di quest’ultima per L’Isola dei Famosi I telespettatori de L’Isola dei Famosi 14, nella prima settimana di permanenza in Honduras di Ariadna Romero, avevano intuito che il cuore della modella cubana non era del tutto libero. La conferma ai dubbi dei fan della trasmissione di ...

Isola dei Famosi 2019/ Giorgia in lacrime - un evento inaspettato sPiazza i naufraghi : Isola dei Famosi 2019, Giorgia in lacrime in Honduras mentre un evento inaspettato lascia senza parole tutte i naufraghi.

Silvia Sardone contro Piazzapulita : "Schifoso l'utilizzo dei bambini" : Silvia Sardone torna all’attacco di Piazzapulita. “Una trasmissione assolutamente bilanciata nei tempi di intervento”, dice la consigliera regionale della Lombardia a La Zanzara dopo lo scontro con Corrado Formigli avvenuto in diretta giovedì sera nel talk di La7.La Sardone – assieme al marito Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni – era stata invitata per discutere proprio della decisione del comune milanese di assegnare le ...

Firenze. Spedizione punitiva in Piazza dei Ciompi : arrestato libico : I Carabinieri hanno arrestato un libico di 16 anni. Il nordafricano è accusato di avere partecipato, insieme ad altre tre

Gilet gialli - uno dei leader in un fuorionda a Piazzapulita : “Abbiamo paramilitari pronti a far cadere il governo” : “Abbiamo delle persone, dei paramilitari, pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo. Oggi è tutto calmo ma siamo sull’orlo della guerra civile“. Lo ha detto Cristophe Chalencon, uno dei leader dei ‘Gilet gialli‘ che ha incontrato Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, in un fuori onda a Piazza Pulita su La7. “Lo so che rischio molto. Posso prendermi una pallottola in testa in ...

PiazzaPulita - il leader dei gilet gialli amico di Alessandro Di Battista : "Colpo di Stato con i paramilitari" : Nel pomeriggio di giovedì, Corrado Formigli, lo aveva annunciato come un servizio pesantissimo, "cose molto inquietanti". Cose che imbarazzano ulteriormente Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Già, perché nella puntata di giovedì 14 febbraio di PiazzaPulita su La7 è stata trasmessa un'intervista

Borse positive sul possibile rinvio dei dazi. A Piazza Affari volano Astaldi e Salini : MILANO - 9.10. Le Borse europee ripartono positive, incoraggiate anche dalle indiscrezioni secondo cui la Casa Bianca starebbe valutando un rinvio di due mesi per l'entrata in vigore dei nuovi dazi ...

Paura a Firenze. Rissa in Piazza dei Ciompi - uomo colpito con delle mazze : Un uomo di origine magrebina è stato aggredito da un gruppo di quattro o cinque persone, tutti di origine nordafricana, in piazza dei Ciompi. Fermato un aggressore, gli altri in fuga. L'assessore Gianassi: "Brutto episodio, ringrazio le forze dell'ordine"Continua a leggere

Serie A - la Top 10 dei calciatori più pagati : Ramsey si Piazza al 2° posto - dominio Juventus : Aaron Ramsey vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione, il calciatore lascerà il suo club storico, l’Arsenal Aaron Ramsey si appresta ad approdare in Serie A, tra le fila della Juventus. Il calciatore gallese dovrebbe firmare un contratto pari a quello di Paulo Dybala, attorno ai 7,5 milioni di euro, al secondo posto della classifica dai giocatori più pagati del campionato dietro al dominatore CR7. Ecco ...