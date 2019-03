Perisic non si vede; Keita | Politano e tutto l’attacco evanescenti

lanotiziasportiva

(Di venerdì 15 marzo 2019) Dovevano fare tutti un passo in avanti, ma all’appello non si è presentato nessuno. Uno era impossibilitato da una collezione di cartellini (Lautaro), un altro era stato rimesso in piedi all’ultimo (), un terzo ancora proprio non riesce a trovare continuità, posizione e giocate (), il quarto non è esattamente un bomber ().Tutti non sono stati aiutati da chi avrebbe dovuto rifornirli di cross, palle filtranti recuperi e inserimenti. Risultato: zero gol nel doppio confronto con l’Eintracht, di cuisi può dire di buono, tranne che abbia una delle migliori difese d’Europa (30 gol presi in 25 gare di Bundesliga).L’Inter non restava a secco per due gare di fila in Europa dal 2008-09 (doppio confronto con il Manchester United in Champions), Trapp non era mai rimasto imbattuto per 180’ in questa Europa League.L’attacco orfano di attaccanti con la A ...

GabRadaelli68 : RT @fralittera: Immagino lo spogliatoio nel 1t - Capitan Handanovic seduto in un angolo - Spalletti che parla e nessuno lo ascolta - Skrin… - shuwamitwt : @StefanoDonati27 @fcin1908it Icardi si è Offeso dopo essere stato Maltrattato consapevole del suo valore!!Ha fatto… - EnzoCimino1 : RT @Bett_Calcaterra: Con ieri sera la mia pazienza verso presunti #fenomeni ???? è finita! Questi signori non hanno capito che per loro l’#I… -