Perché la NATO non ha condotto un' operazione terrestre contro la Jugoslavia?

Guido Crosetto e il golpe del 2011 : "Vi spiego Perché Silvio Berlusconi è stato disarcionato" : Vorrei una politica che guardi alle prospettive, alle grandi visioni" e "soltanto questa politica ti fa diventare una grande nazione". Guido Crosetto, in una intervista a Il Tempo, dopo aver dato le dimissioni dall'aula si dice "moderatamente pessimista. Anche se dal 1992 in avanti non mi pare sia q

Cos'è il Foia e Perché in Italia non ha funzionato : Sono molteplici i motivi per cui il Foia - ossia l'accesso civico generalizzato ai dati della pa - sembra non aver funzionato. Motivi che vanno dalla privacy alla frammentazione legislativa, e in ...

Lo sfogo del figlio di Celentano : "Io emarginato Perché cristiano" : 'Sono anni che, a causa del mio percorso di fede , io sono bandito dai mass media ufficiali. Quando devo portare a far ascoltare un mio brano musicale, perché sono anche un cantautore, ad una casa ...

MotoGp - Viñales in… soccorso di Marquez : “il suo tempo record? L’ho aiutato io perchè è infortunato” : Avendo Marquez centrato il suo tempone sfruttando la scia di Viñales, lo spagnolo della Yamaha ha commentato l’accaduto con ironia Sensazioni positive per Maverick Viñales dopo la prima giornata di prove libere in Qatar, lo spagnolo ha chiuso al secondo posto nelle FP2 dietro al solo Marquez, riuscito a strappare un super tempo sfruttando la scia proprio del pilota Yamaha. AFP/LaPresse Ottime le indicazioni raccolte da Viñales, ...

Il donatore di midollo si ritira all’ultimo e il padre di Antonella muore : “Vorrei sapere Perché” : A Udine il dramma di Renzo, i familiari: "Era convintissimo di guarire". La moglie Nadia: "Se sei un donatore ma decidi di ritirarti sei un assassino. Non sappiamo cosa gli sia successo, ma solo se si tratta di qualcosa di grave potrei perdonarlo". In paese lo conoscevano tutti. "Era speciale, per lui la famiglia era tutto"Continua a leggere

Abbandonato Perché troppo vecchio - il cane Maddison ritrova una casa a 17 anni : Qualcuno aveva pensato di disfarsene perché troppo vecchio, ma quando dal canile hanno condiviso sui social la sua storia, in poco tempo il cane Maddison ha trovato una nuova casa e una nuova famiglia.Continua a leggere

Prende a schiaffi la compagna Perché non ha lavato i piatti - lei cade e muore : condannato : Schiaffeggio la compagna che cadde sbattendo la testa e poi morì dopo alcune ore di agonia: l'uomo è stato condannato a dieci anni.La sentenza del gup del Tribunale di Bari Giovanni Anglana nei confronti del 44enne di nazionalità rumena Marian Sima, accusato di maltrattamenti seguiti da morte in danno della compagna, la 30enne polacca Anita Betata Rzepecka, deceduta l'8 luglio 2017. La donna sarebbe stata schiaffeggiata, fatta cadere sbattendo ...

Vieni da Me - Enzo Iacchetti scatenato : "Perché si devono vergognare" - cannonata alla Rai e a Sanremo : Tempo di confessioni per Enzo Iacchetti. Il conduttore di Striscia la Notizia si racconta a Vieni da Me di Caterina Balivo, il programma in onda su Rai 1. Nel corso della famosa "cassettiera", ritorna ancora ad attaccare il Festival di Sanremo, ricordando come fosse stato escluso nel 2018 con una ca

Ladies Big - trio musicale discriminato : “Scartate dai talent show solo Perché cicciottelle” : "Io sono stata scartata da X Factor perché per uno dei giudici del talent show aveva standard fisici e vocali diversi. Mi dissero che ho una voce fantastica ma che la tv è questa. Che ci sono dei canoni da rispettare", a parlare è una delle Ladies Big, il trio musicale tutto al femminile che sfida stereotipi e pregiudizi. "L'arte non è misura e noi non ci vergogniamo delle nostre taglie" hanno confessato a Fanpage.it.Continua a leggere

Dalla Tav alla Diciotti - Perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo : Sarà al Senato che si deciderà la sopravvivenza del Governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili...