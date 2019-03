liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) 'Quando eravamo al governo il Sole 24 Ore chiedeva ogni giorno la riforma delle', dichiara in diretta da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7 , l'ex ministro. 'Lo chiedeva ai ...

zuccapelata : Pensioni, Antonio Maria Rinaldi contro Elsa Fornero: 'Ma il premier era Monti o il direttore del Sole24ore?' - Libe… - Libero_official : Scontro totale tra la Fornero e Rinaldi: l'ammissione in diretta dell'ex ministro / Video - emidio_antonio : RT @stefanolepri: .#RedditoDiCittadinanza, Governo porta emendamento per le persone con #disabilità: 12 milioni in più. Ma oggi le pensioni… -