Pattinaggio artistico | Mondiali 2019 | le favorite del singolo femminile; Kihira e

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sarà una nuova lotta tra Russia e Giappone quella delai prossimi Campionatidi, in programma presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo.Sostanzialmente, per il titolo si ripeterà la sfida già vista alla Finale Grand Prix di Vancouver, dove la nipponica Rikaebbe la meglio sulla Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, quest’anno spesso autrice di prestazioni leggermente in ombra. La sedicenne di Nishinomiya partirà certamente avvantaggiata sotto il profilo tecnico, in quanto capace di realizzare il triplo axel siache in combinazione. La russa tuttavia potrà cercare di fermare la nipponica puntando soprattutto sulla pulizia e sulla qualità degli elementi presentati, marchio di fabbrica dell’anno olimpico.Le quotate atlete di casa Satoko Miyahara e Kaori Sakamoto ...

