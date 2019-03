ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Poi lo stessoha spostato il mirino anche su Matteo Salvini: 'Marine Le Pen e Matteo Salvini dicevano che con la Brexit a Londra ci sarebbero stati ospedali migliori, che l'economia britannica ...

iltalebano : 'Parli di vittorie?', 'No a lezioni'. È scontro tv tra Renzi e Le Pen - saracino58 : RT @ilgiornale: 'Parli di vittorie?', 'No a lezioni'. È scontro tv tra #Renzi e #LePen - CarloBi85609759 : RT @ilgiornale: 'Parli di vittorie?', 'No a lezioni'. È scontro tv tra #Renzi e #LePen -