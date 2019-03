Parisse all' ultima in azzurro | Voglio solo battere la Francia

Sei Nazioni - Parisse vicino all'addio : «Con la Francia forse l'ultima in Nazionale'» : ... ' La Francia - prosegue Parisse - ha un settore giovanile importante e il campionato domestico transalpino, che conosco molto bene, è uno dei migliori al mondo. Da parte della loro federazione c'è ...

Rugby - l'ultima di Parisse all'Olimpico : ANSA, - ROMA, 15 MAR - "La mia ultima partita all'Olimpico? Non mi interessa, vogliamo solo batterli". Lo dice il capitano dell'Italia di Rugby, Sergio Parisse, alla vigilia dell'ultimo match valido ...

L'ultima di Parisse all'Olimpico : 'La mia ultima partita all'Olimpico? Non mi interessa, vogliamo solo batterli'. Lo dice il capitano dell'Italia di rugby, Sergio Parisse, alla vigilia dell'ultimo match valido per il trofeo Sei ...

Rugby - gli azzurri di Parisse sfidano i giganti inglesi Diretta dalle 17.45 : SEGUI LA Diretta dalle 17.45 E, beh, sì, anche due anni fa, sia pure a fatica, alla fine vinsero loro, perché sono pur sempre la terza squadra più forte del mondo, ma oggi vogliono essere proprio ...

Rugby - Sergio Parisse fuori per il match contro l'Irlanda domenica all'Olimpico La maledizione del manifesto : Quindi Parisse, 35 anni e 136 caps, non potrà sfidare l'Irlanda anche se per tutta la settimana restarà insieme al gruppo azzurro per preparare la partita contro la seconda naziale al mondo. Il ct O'...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Sergio Parisse in dubbio per la sfida contro l’Irlanda all’Olimpico di Roma : L’Italia ha incominciato il raduno in vista della sfida all’Irlanda, terzo match del Sei Nazioni 2019 di Rugby che andrà in scena domenica 24 febbraio (ore 16.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri si sono ritrovati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” e si stanno preparando per affrontare i Verdi in un incontro molto sentito. La nostra Nazionale è reduce dalle sconfitte contro Scozia e Galles e punta ...

Sei Nazioni 2019 - Italia-Galles 15-26. O’Shea : “Giocato bene in difesa e rimessa”. Parisse : “Usciamo a testa alta” : L’Italia è stata sconfitta dal Galles per 15-26 nella seconda partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri hanno lottato alla pari con i Dragoni ma purtroppo non sono riuscito a regalare una gioia al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni che il CT e il capitano hanno rilasciato ai microfoni di DMAX: Conor O’Shea: “Abbiamo giocato bene in difesa e in rimessa, cose mai scontate per noi. Alla ...

Rugby - Sei Nazioni - Parisse : 'Oggi a testa alta all'attacco del Galles' Diretta dalla 17.45 : 'Loro, i gallesi, ne hanno cambiati 10 rispetto alla squadra che ha espugnato Parigi? Non è che me ne importi più di tanto, noi pensiamo al nostro piano di gioco', dice sereno Sergio Parisse dopo aver ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - verso Italia-Galles : le sensazioni di capitan Parisse : Le sensazioni di Sergio Parisse, capitano dell’ItalRugby, alla vigilia della sfida del Guinness Sei Nazioni tra Italia e Galles Un cielo limpido ed una giornata dal sapore primaverile hanno fatto da contorno al Captain’s Run dell’Italia allo Stadio Olimpico di Roma che nella giornata di domani alle 17.45 sarà il teatro della seconda sfida dell’ItalRugby al Guinness Sei Nazioni 2019 contro il Galles, match che sarà trasmesso in ...

Sei Nazioni 2019 - Scozia-Italia. Conor O’Shea : “Non avevamo mai l’ovale”. Parisse : “Ripartiamo dalle mete nel finale” : L’Italia ha perso per 33-20 contro la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri sono crollati a Murrayfield e solo nel finale sono riusciti a rendere il passivo meno pesante grazie a dieci minuti. Il CT Conor O’Shea e il capitano Sergio Parisse hanno parlato ai microfoni di DMAX al termine della partita. Conor O’Shea: “Nel primo tempo non avevamo palla, eravamo sempre in difesa e così è ...