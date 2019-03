Paolo Fox oroscopo domani | le previsioni di sabato 16 marzo

lanostratv

(Di venerdì 15 marzo 2019)Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:didiFox Come avrà inizio il weekend secondo l’diFox? Scopriamolo con ledi16ARIETE: alcuni problemi di carattere legale ed economico potrebbe renderli suscettibili e nervosi. Giornata favorevole quella di domenica soprattutto per i sentimenti.TORO: devono sistemare alcune questioni rimaste in sospeso da diverso tempo. Per fortuna Urano sarà molto d’aiuto, essendo il pianeta dei cambiamenti.GEMELLI: favoriti i rapporti con gli altri grazie alla Luna. E’ il momento giusto per recuperare un amore creduto perduto per sempre.CANCRO: weekend ricco di passionalità, ma attenzione ai possibili tradimenti. Da finea metà aprile vivranno un periodo davvero intenso.Fox16Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione Si ...

OcchioNapoli : Cosa ci dirà il nostro astrologo preferito? - prestia_fabio : RT @_CircoMassimo_: .@ubaldopantani: 'Conte ha dei tratti somatici sfuggenti. Ha un taglio degi occhi... come i pittori metafisici che non… - controcampus : Ecco i voti per ogni segno ?? Anticipazioni del #finesettimana -