Pallanuoto | Champions League 2019 | Pro Recco-Barceloneta 8-3 Decima vittoria consecutiva

Pallanuoto - Champions League 2019 : AN Brescia mostruoso in casa - Barceloneta battuto 14-8 : Una sola squadra in acqua, un dominio assoluto e sicuramente inaspettato. L’AN Brescia fa esplodere la piscina Mompiano: i padroni di casa, eccezionali in superiorità numerica, dominano in lungo e in largo in Champions League contro un avversario del calibro del Barceloneta. I lombardi guidati da Sandro Bovo si impongono per 14-8, chiudendo praticamente il discorso in chiave qualificazione alla Final Eight (sono secondi nel raggruppamento ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Eger-Pro Recco 7-16. Liguri già qualificati alla Final Eight di Hannover : Otto minuti per indirizzare la sfida, altri otto per chiuderla, seconda parte di gara per incrementare il margine: nella nona giornata della Champions League di Pallanuoto la Pro Recco passa per 7-16 in casa dell’Eger e si qualifica con cinque turni d’anticipo alla Final Eight di Hannover. Nel primo quarto Kayes apre per i Liguri, ma i magiari impattano. Ivovic firma il nuovo vantaggio ospite, ma l’Eger trova il 2-2. Nella ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Spandau 04-Sport Management 8-13. Altro passo dei Mastini verso la Final Eight : Gran vittoria esterna della BPM Sport Management nella Champions League di Pallanuoto: i Mastini si impongono per 8-13 in casa dello Spandau 04 e confermano le quattro lunghezze di margine sul quarto posto del Girone B salendo a quota 19 punti. La Final Eight è un po’ più vicina dopo questa vittoria, maturata nella seconda parte di gara. Nel primo quarto infatti l’equilibrio regna sovrano, con i padroni di casa che vanno sul 2-0 ma ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco - Brescia e BPM in tv! Ortigia in chiaro sulla RAI in Euro Cup : Sarà una grande giornata per la Pallanuoto italiana in Europa: domani, mercoledì 27 febbraio, si disputeranno le gare valide per la nona giornata della Champions League e le semifinali di ritorno dell’Euro Cup. In entrambe le competizioni italiane grandi protagoniste e partite in diretta tv per tutte le nostre rappresentanti. Verranno infatti trasmesse sia le gare di Champions League delle ore 19.00 Spandau 04-BPM Sport Management ed ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Barceloneta si giocherà a Torino : Cambia location il percorso itinerante della Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: la squadra più vincente della storia italiana in questo sport giocherà nella piscina stadio Monumentale di Torino il prossimo incontro casalingo nella massima competizione europea, contro gli spagnoli del Barceloneta. Appuntamento a venerdì 15 marzo. Questo il commento all’ANSA di Maurizio Felugo, presidente della squadra ligure: “Torino si ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : si ferma con lo Jadran la striscia di vittorie per la BPM Sport Management : Si ferma ad otto la striscia di vittorie consecutive per la BPM Sport Management tra campionato e Champions di Pallanuoto: nella massima competizione europea i Mastini escono sconfitti in trasferta in terra croata con lo Jadran. I padroni di casa si impongono per 12-9 prevalendo soprattutto nell’ultimo quarto, dove i ragazzi di Baldineti hanno avuto un calo fisico e psicologico. La banda lombarda parte forte, si ritrova addirittura in ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Brescia-Ferencvaros 10-5. Lombardi lanciati verso la Final Eight : Importantissima e netta vittoria per il Brescia nell’ottava giornata della Champions League di Pallanuoto: a cadere sotto i colpi dei Lombardi questa volta è il Ferencvaros, che pochi giorni fa aveva strappato in casa un pareggio contro la formazione italiana. Il Brescia vola in classifica e consolida il terzo posto nel Girone A dietro a Pro Recco e Barceloneta. Miglior marcatore della serata Valerio Rizzo, autore di una tripletta. Nel ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : tutto facile per la Pro Recco - 11-6 alla Dinamo Mosca : Otto su otto, a Mosca come a Sori non c’è storia. La Pro Recco domina in lungo e in largo la Champions League di Pallanuoto: fino ad ora non ci sono stati rivali capaci di emulare i campioni d’Italia, che hanno sempre vinto nella fase preliminare della massima competizione europea. Oggi arriva l’ottavo sigillo: in casa i ragazzi di Ratko Rudic si sono imposti per 11-6 sui russi della Dinamo Mosca. L’assenza di Filipovic ...

Pallanuoto - Champions League : la Pro Recco ospita la Dinamo Mosca : E adesso? Adesso che il girone d'andata è stato chiuso a punteggio pieno, adesso che quota 100 è stata toccata, tanti sono stati i gol segnati nelle prime sette partite di questa Champions, tredici in ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Sport Management-Jadran Spalato 9-8. I Mastini conquistano tre punti pesantissimi : Gran vittoria della BPM Sport Management nel settimo turno della Champions League di Pallanuoto: i Mastini battono per 9-8 lo Jadran Spalato e consolidano il secondo posto nel Girone B. Miglior marcatore della serata è capitan Stefano Luongo, tripletta, rete decisiva di Luca Damonte. Nel primo quarto partono male i padroni di casa, sotto 0-2 dopo due minuti e mezzo. A 1’54” dalla prima pausa arriva l’aggancio sul 3-3, ma nel ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco devastante a Mosca - Dinamo battuta 14-5 : Una facilità davvero disarmante. Partita non doveva esserci e così è stato: 14-5 in quel di Mosca, Dinamo padrona di casa davvero senza speranze nella settima giornata della fase a gironi di Champions League contro la Pro Recco. Il match è durato praticamente 16′, metà gara: i russi hanno provato in tutti i modi a limitare la classe e prepotenza fisico-tecnica dei ragazzi di Ratko Rudic, ma poi sono crollati nel finale. ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : AN Brescia show - in Ungheria però il Ferencvaros strappa il pari : Un AN Brescia formato super quello che è volato oggi in Ungheria per disputare l’anticipo della settima giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto 2019. I lombardi, in terra magiara, si sono fatti valere alla grande e per pochissimo non l’hanno spuntata su un avversario dall’indubbio valore come il Ferencvaros. Risultato di 8-8, un pareggio che vale come una vittoria per la banda di Sandro Bovo, abile a ...