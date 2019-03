PALERMO | PADRE E FIGLIO UCCISI ALLO ZEN Giovane si costituisce | qual è il movente?

PALERMO - sparatoria allo Zen : uccisi padre e figlio/ Si costituisce l'assassino : sparatoria allo Zen di Palermo: morti Antonino e Giacomo Lupo, il presunto assassino Giovanni Colombo si è costituito. Le ultime notizie

PALERMO : omicidio padre e figlio allo Zen - in caserma presunto killer (2) : (AdnKronos) - Il presunto assassino che si è presentato in caserma è un pregiudicato di 26 anni, Giovanni C., ed è un vicino di casa delle due vittime. Abita in via Rocky Marciano, proprio a due passi dal luogo del duplice omicidio. Ha precedenti per reati di droga e rissa.

PALERMO : omicidio padre e figlio allo Zen - in caserma presunto killer : Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Si trova nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo il presunto killer di Antonino Lupo e il figlio Giacomo, uccisi ieri sera allo Zen in via Rocky Marciano a colpi di pistola. L’uomo, braccato dagli investigatori della Squadra mobile che da ieri

PALERMO : sparatoria allo Zen. Uccisi padre e figlio con 16 colpi di pistola : Il duplice omicidio che ieri sera è costato la vita ad Antonino Lupo e al figlio Giacomo di 19 anni ha dato inizio ad una serrata notte di indagini e interrogatori. La scena del delitto in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen, è stata transennata dagli agenti della Scientifica. E' stata presa in esame un'area di 70 metri. Nel marciapiede sono ancora ben visibili le tracce di sangue dei due uomini Uccisi a colpi di pistola. E proprio la scena ...

PALERMO - sparatoria allo Zen. Nell'agguato morti padre e figlio : Si torna a sparare allo Zen. Oggi pomeriggio intorno alle 18.30 alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati in via Rocky Marciano. A perdere la vita padre e figlio. Le vittime sono Antonino Lupo, di 53 anni, e il figlio Giacomo, di 18, compiuti appena due giorni fa. L'agguato è avvenuto in una delle vie principali del quartiere tra i padiglioni dei palazzoni. A dare l'allarme sono stati direttamente i vicini che sono scesi in strada dopo ...

PALERMO - padre e figlio uccisi in un agguato nel quartiere Zen dopo la festa per i 19 anni : Ieri avevano festeggiato in famiglia il compleanno di Giacomo, che aveva compiuto 19 anni. Oggi Giacomo Lupo e il padre Antonino, 53 anni e una sfilza di precedenti penali per droga, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in un agguato nel rione Zen di Palermo. Tra i casermoni rosa chiamati “padiglioni” con all’interno le “corti” pensate per ricreare l’ambiente dei vicoli del centro storico, ma diventate il luogo ...

PALERMO : mette voto basso all'alunno e il padre sferra un pugno all'insegnante : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - mette un voto basso all'alunno e all'uscita della scuola l'insegnante viene raggiunta dal padre del bambino che le sferra un pugno in faccia. E' accaduto oggi all'ingresso della succursale della direzione didattica Saverio Cavallari di corso dei Mille a Palermo. Come r

PALERMO - padre abusa della figlia : 'Meglio morta che lesbica' : Una situazione di abusi all'interno dell'ambito familiare in uno dei comuni del palermitano, dove una giovane è stata violentata dal padre a causa dei suoi orientamenti sessuali. La ragazza, quando ha iniziato a subire gli abusi, aveva appena 15 anni ed era stata segregata in casa, isolata praticamente dal resto del mondo. Lo stupro subito dal genitore aveva una motivazione delirante: avrebbe avuto lo scopo di punire la figlia dimostrandole in ...

PALERMO - picchiata e abusata dal padre perché omosessuale : avrebbe tentato il suicidio : Un incubo cominciato nel momento in cui i genitori scoprirono alcuni messaggi sul suo telefonino, dai quali si evinceva che fosse omosessuale. Da lì in poi, la vita di una quindicenne (all'epoca dei fatti) di Palermo non è stata più la stessa. Quella stessa mattina, infatti, il padre e la madre andarono di corsa a prelevarla dalla scuola, per poi rinchiuderla in camera e picchiarla con forza. Come se non bastasse, mentre la colpiva la madre le ...