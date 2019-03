Palermo | la Cassazione ha respinto il ricorso sul sequestro di 50 milioni

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Novità importanti per quanto riguarda ilcalcio, nelle ultime ore laha dichiarato inammissibile l'appello della Procura contro il mancatodi 50di euro dai conti della squadra di calcio. La richiesta era stata inoltrata in seguito alle indagini sulla gestione di Maurizio Zamparini, in passato erano stati già ritenuti infondati i presupposti per il. Adesso la decisione della Suprema corte chiude definitivamente la partita, si tratta di un sospiro di sollievo per il, nei giorni scorsi erano stati confermati gli arresti domiciliari. In totale i ricorsi presentati dai sostituti procuratori erano sei, l'unico presentato da Zamparini riguardava la misura degli arresti domiciliari.

