Oggi giornata mondiale del clima | manifestazioni in 100 paesi del mondo

ilfogliettone

(Di venerdì 15 marzo 2019) Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi, 15 marzo, in moltissime città di 100del, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello "Scioperoper il Futuro" lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamentotico. Sarà la prova più importante finora per il movimento, sorto nell'agosto scorso per iniziativa della sedicenne svedese Greta Thunberg, diventata ormai il simbolo della ribellione generazionale degli studenti contro l'inazione delle élite politiche in Europa e nel, e cresciuto in questi mesi con i sempre più numerosi scioperi e lesettimanali degli studenti. Per l'Italia, lesono organizzate da #FridaysForFuture, presente in 157 città.L'obiettivo principale del movimento è convincere i leader politici di tutti i, semplicemente, "ad ascoltare gli ...

rubio_chef : Anche io @minutrodivita! Oggi è la Giornata Nazionale per la lotta ai #DisturbiAlimentari #FiocchettoLilla. Inform… - MiurSocial : Oggi è la giornata del Pi Greco. Sono migliaia gli studenti di tutta Italia che nelle loro scuole celebrano la cost… - carmelitadurso : A tutte le donne che, come me, sanno che oggi non è la FESTA delle donne ma la GIORNATA delle donne. Perché noi non… -