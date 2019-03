Nuova Zelanda | Ueli Maurer | attacchi scioccanti

Strage in Nuova Zelanda - da Breivik a Luca Traini : i cattivi maestri del killer : E' lungo l'elenco di modelli a cui Brenton Tarrant, il responsabile del massacro in due moschee neozelandesi, ha fatto...

Attacco Nuova Zelanda - Mattarella : “Traini affiancato a Venier e a Martello Cancellare la storia è cancellare la civiltà” : “Quanto avvenuto dall’altra parte del mondo, in Nuova Zelanda è un segnale d’allarme gravissimo“. Ha commentato così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la strage avvenuta a Christchurch. “Alcuni forsennati – ha ricordato il capo dello Stato ad Ancona durante l’apertura del 50° anno accademico dell’Università Politecnica delle Marche – hanno sparato, uccidendo decine persone inermi di religione islamica ...

Strage in Nuova Zelanda - il nome di Luca Traini scritto sui caricatori delle armi : Luca Traini. Il nome del ventottenne di Tolentino che il 3 febbraio 2018, a Macerata, aveva sparato contro un gruppo di immigrati africani (e per questo è stato condannato a 12 anni di carcere) era scritto sui caricatori delle armi utilizzate per la Strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Ma l’avvocato di Luca Traini, GianLuca Giulianelli, intervistato da Radio 24, ha fatto sapere che il ventottenne, sicuramente, prende le ...

VIDEO ATTENTATO MOSCHEE Nuova ZELANDA/ Strage live Facebook : diffusione choc sul web : L'ATTENTATO alle due MOSCHEE in NUOVA ZELANDA trasmesso in diretta VIDEO su Facebook. Quando la Strage e la violenza diventano uno "show" social

Nuova Zelanda - strage nelle moschee a Christchurch : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianchi. Omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

La strage in Nuova Zelanda spiegata attraverso i suoi simboli : Inoltre sul calcio, la canna, i caricatori delle armi usate per la strage sono scritti nomi e luoghi legati alla guerra tra l'Occidente e i turchi e a fatti di cronaca recenti: dalla strage compiuta ...

Nuova Zelanda - Matteo Salvini : "Condanna per gli assassini - preghiere per le vittime e per chi è colpa mia..." : Matteo Salvini, dopo gli attacchi indiretti della sinistra, zittisce tutti sulla strage in Nuova Zelanda: "Condanna e disprezzo assoluto per gli infami assassini, preghiere per le vittime innocenti, compassione per quelli che 'è sempre colpa di Salvini'", scrive il ministro dell'Interno in un post s

Nuova Zelanda - Papa : violenza insensata : 14.18 "Profondamente addolorato" "dagli insesati atti di violenza alle due moschee a Christchurch", il Papa "assicura a tutti i neozelandesi, e in particolare alla comunità musulmana la sua sincera solidarietà". Lo scrive il cardinale segretario di Stato vaticano, Parolin in un telegramma di cordoglio per le vittime della strage, inviato a nome del Pontefice.

Strage Nuova Zelanda : fugge dall’attentato e scopre il corpo senza vita della moglie : Tra le drammatiche testimonianze della Strage in Nuova Zelanda c'è quella di un uomo che, scampato alla sparatoria, ha scoperto per caso all'esterno della moschea il corpo senza vita di sua moglie crivellato dai colpi esplosi dai neofascisti.Continua a leggere

Luca Traini - la dedica in Nuova Zelanda sui mitra del killer Brenton Tarrant : C’è un filo rosso che lega la strage nelle moschee in Nuova Zelanda a Luca Traini, il 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3 febbraio del 2018 e per cui è stato condannato a 12 anni di carcere. Su un caricatore di una delle armi usate dal “suprematista bianco” Brenton Terrant, anche lui 28 anni, a Christchurch, c’è una lunga dedica in cui compare proprio il nome di Luca ...

L’auto-intervista del killer della strage in Nuova Zelanda : “Sono fascista e razzista” : "Per la prima volta un uomo che viene chiamato fascista lo è veramente" ha scritto il killer 28enne Brenton Tarrant nella sua delirante autointervista pubblicata poche ore prima della strage nelle moschee a Christchurch. L'uomo indica la Cina come modello con i valori politici e sociali più vicini ai suoi e ammira anche il presidente Usa, Donald Trump, come "simbolo di una rinnovata identità bianca", ma non come leader politico.Continua a leggere

Nuova Zelanda. Papa : "Insensati atti di violenza". Mattarella : "Segnale di allarme gravissimo" : Messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Numerosi i messaggi di cordoglio e condanna per la strage in Nuova Zelanda, dove al momento, si contano 39 morti. Dure e ferme le parole pronunciate da Papa Francesco che parla "di insensati ...