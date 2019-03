Nuova Zelanda | strage in due moschee | decine di morti e feriti | in azione 4 killer Foto

Nuova Zelanda - strage in due moschee di Christchurch : decine di morti : Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da "immigrazione di massa".

Nuova Zelanda - attacco in due moschee : decine di morti : Sarebbero decine i morti in due attentati - dai 27 ai 30 secondo i media neozelandesi - in due distinte moschee di Christchurch in Nuova Zelanda. Ad aprire il fuoco nella prima moschea di Al Noor, dove c’erano 300 persone, sarebbe stato un commando di 4 persone uno dei quali indossava una giacca militare e che si è dato la fuga ma che sarebbe stato...

Nuova Zelanda - attacco in due moschee : è strage - killer filmavano scena in diretta online : L'attacco nella mattinata di venerdì, la notte in Italia, a Christchurch, sulla costa orientale dell'isola del Sud della Nuova Zelanda. Uomini armati hanno assaltato due moschee piene di fedeli per il giorno della preghiera facendo una strage.Continua a leggere

