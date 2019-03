Nuova Zelanda | strage in due moschee | 49 morti | in salvo nazionale cricket del Bangladesh

Perché il killer delle moschee in Nuova Zelanda cita (anche) Luca Traini : Luca Traini si dissocerà dall'accostamento del suo nome con la strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove in due attentati in moschee sono state uccise decine di persone, bilancio provvisorio 49 morti e numerosi feriti. Lo dichiara a Radio 24 l'avvocato GianLuca Giulianelli, il difensore del giovane maceratese che il 3 febbraio 2018 compì un raid nelle strade del capoluogo marchigiano ferendo a colpi di pistola sei persone di colore, tutte ...

Nuova Zelanda - attentato contro due moschee in diretta web : 49 morti e 50 feriti. I 17 minuti di terrore : Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da «immigrazione di massa». L'attentatore cita tra gli ...

Attacco Nuova Zelanda - l'ossessione del terrorista : la 'sostituzione etnica' - parola d'ordine delle destre sovraniste dell'Ue : Invece in tutto il mondo 'la gente bianca non riesce a riprodursi, non riesce a mettere su famiglia, non riesce a mettere al mondo bambini'. Ma, è il cuore del ragionamento, nonostante questo 'la ...

Nuova Zelanda - attentato contro due moschee in diretta web : 49 morti e 50 feriti. I 17 minuti di terrore : Arrestati 4 sospetti assalitori: tra loro una donna e un giovane australiano bianco. L'uomo ha lasciato un manifesto di rivendicazione anti-immigrati dove si dichiara un sostenitore dell’italiano Luca Traini. La strage ripresa da un assalitore

In Nuova Zelanda un attentato ha fatto 49 vittime : La polizia chiude la strada intorno al luogo della sparatoria a Christchurch (foto: Kai Schwoerer/Getty Images) Dopo 29 anni, i telegiornali neozelandesi tornano a parlare di una strage perpetrata con una sparatoria. Un uomo di cui non si conosce ancora l’identità, ma che si presume sia un suprematista bianco, ha ucciso 49 persone e ne ha ferite altre venti a Christchurch, una città nel sud del paese. Al momento dell’aggressione, ...

Nuova Zelanda : dolore regina 'spaventoso' : ANSA, - LONDRA, 15 MAR - dolore e sgomento nelle parole di Elisabetta II per la strage anti-islamica in Nuova Zelanda, Paese tuttora sotto la corona britannica. "Sono profondamente rattristata dagli ...

Nuova Zelanda : Conte - inaccettabile odio : ANSA, - ROMA, 15 MAR - "Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai feriti dei vili attacchi di #Christchurch. Persone inermi colpite ...

Nuova Zelanda - uccise 49 persone in un attentato anti-musulmano : Questa mattina in Nuova Zelanda, nella città di Christchurch, ha avuto luogo un attacco terroristico. Un commando di quattro persone ha sparato ripetutamente in due moschee della città, provocando al momento 49 vittime e decine di feriti. Inoltre sono stati trovati dalla Polizia nel centro della città, nei pressi del luogo dove si sarebbe dovuta svolgere una manifestazione di studenti su ambiente e clima, alcuni ordigni all'interno di alcuni ...

Attentato in Nuova Zelanda - Russell Crowe : 'Il mio cuore si spezza - morti senza senso' : La notizia degli attentati in Nuova Zelanda, dove sono state uccise 49 persone in due moschee di Cristchurch, ha profondamente colpito tutto il mondo. Soprattutto i neozelandesi, che non si aspettavano che nella loro nazione potesse accader un fatto simile. Uno dei primi a commentare la strage, è stato l'attore Russel Crowe, che è nato proprio in Nuova Zelanda, precisamente a Wellington, il 7 aprile del 1964. L'attore e regista ha espresso tutto ...

Attacco Nuova Zelanda - l’ossessione del terrorista : la “sostituzione etnica” - parola d’ordine delle destre sovraniste dell’Ue : “I tassi di natalità“. “I tassi di natalità”. “I tassi di natalità”. Ripetuto tre volte all’inizio del manifesto di 74 pagine intitolato “La grande sostituzione“, pubblicato sul web prima della strage. E’ questo il grande problema che Brenton Tarrant si proponeva di sottolineare con l’eccidio compiuto nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda: il progetto di sostituzione ...

49 morti nell’attentato in due moschee in Nuova Zelanda : Almeno un uomo ha sparato a Christchurch, dopo avere descritto se stesso come un "eroe suprematista bianco": poi è stato arrestato

Avvisate il Governo della strage in Nuova Zelanda : La Francia insorge contro ogni forma di estremismo e agisce con i suoi partner contro il terrorismo nel mondo" twitta il presidente francese, Emmanuel Macron... "È stato con orrore e profonda ...

Terrorismo a Christchurch : uno dei giorni più bui per la Nuova Zelanda : ... che forse erano concentrati su piste sbagliate." "Il rischio Terrorismo in Nuova Zelanda è basso, rispetto agli altri paesi siamo una delle nazioni più sicure del mondo, quindi è difficile che le ...

Russell Crowe dopo la strage in Nuova Zelanda : ‘Il mio cuore si spezza’ : “Morti crudeli, senza senso, senza scopo. Il mio cuore si spezza” così Russell Crowe ha twittato per commentare il dramma della strage di Christchurch in Nuova Zelanda che ha ucciso oltre quaranta persone. L’attore de Il gladiatore ha voluto in questo modo far sentire la vicinanza a tutti coloro avessero dei legami coi defunti e, in un certo senso, anche verso il suo stesso paese, teatro di questo orribile gesto. 40 dead in ...