Nuova Zelanda | spari moschee | 4 arresti

Nuova Zelanda - assalto alle moschee 27 morti e 40 feriti Arrestato uomo che si è filmato mentre sparava : Come in un videogame "sparaspara", un uomo si è filmato in "soggettiva" per 17 minuti con una minitelecamera su un elmetto mentre commetteva una strage in una moschea di...

Nuova Zelanda - sparatorie in due moschee : ANSA, - WELLINGTON, 15 MAR - Ci sarebbero diversi morti in Nuova Zelanda in seguito a sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch. Una persona è stata arrestata, ma non si ...

Nuova Zelanda - rivendicati spari moschee : 5.55 rivendicati gli attacchi nelle moschee della città di Christchurch, in Nuova Zelanda, che hanno causato almeno 27 morti. Un manifesto anti-immigrati di 74 pagine spiega il motivo delle azioni La polizia intanto fa sapere di aver arrestato 4 persone. L'autore del manifesto dice di essere un australiano bianco di 28 anni e di essersi recato in Nuova Zelanda solo per pianificare ed eseguire gli attentati. Dice inoltre di non appartenere a ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : decine di morti e almeno 40 feriti Foto : Almeno due assalitori in azione, uno è ancora a piede libero. In un video choc pubblicato su Twitter, le sequenze drammatiche di uno sparatore in tenuta mimetica

Nuova Zelanda. Attacco in altra moschea : 04.27 Sparatoria in una seconda moschea nella città di Christchurch, in Nuova Zelanda. Vittime anche in questo Attacco. Fermato un sospettato, ma la situazione è ancora in evoluzione ed "è molto seria e grave", precisa la Polizia in un comunicato diffuso su Twitter. La premier Jacinda Ardern ha commentato: "E' il giorno più buio per la Nuova Zelanda".

Nuova Zelanda.Attacco in moschea - morti : 03.37 Diverse persone sarebbero state uccise in una sparatoria avvenuta in una moschea della città neozelandese di Christchurch, secondo testimoni. La polizia non ha al momento reso noto un bilancio delle vittime, e ha invitato i residenti a rimanere in casa. Un testimone afferma che un uomo armato vestito di nero è entrato nella moschea Masjid al Noor e ha fatto fuoco: "ho visto persone morte ovunque", ha detto. L'assalitore sarebbe fuggito ...

Giornata clima al via in Nuova Zelanda : 01.30 Sono gli gli studenti della Nuova Zelanda i primi a scendere in piazza per manifestare, oggi, nella Giornata mondiale per il clima sulle orme di Greta Thunberg, l'attivista svedese di 16 anni proposta per il Nobel. Centinaia di giovani si sono radutati a Wellington,al grido di "il tempo si sta sciogliendo", "agire ora o nuotare", per chiedere ai politici di intervenire con urgenza contro i cambiamenti climatici.

Nuova Zelanda : Facebook e WhatsApp fuori uso - gli utenti chiamano la polizia : I poliziotti neozelandesi hanno dovuto fare i conti con delle 'emergenze' fuori dal comune nella giornata del 13 marzo 2019. Le forze dell'ordine sono state contattate da diversi utenti del web che hanno segnalato l'impossibilità di utilizzare Facebook e WhatsApp. In Italia il 'down day' ha suscitato diverse reazioni, soprattutto su Twitter, uno dei pochi social a funzionare. In Nuova Zelanda le innumerevoli lamentele hanno spinto i poliziotti a ...

Shock in Nuova Zelanda : il ministro dei cambiamenti climatici aggredito a pugni in faccia. La Premier : “Qui non ti aspetti che accadano queste cose” : Un ministro neozelandese è stato colpito a pugni in faccia mentre si recava al lavoro in quello che è un rarissimo attacco in un Paese in cui i politici si mescolano tra il pubblico in negozi, bar e impianti sportivi. James Shaw, ministro dei cambiamenti climatici e leader del partito dei Verdi, stava camminando nei pressi del Giardino Botanico di Wellington poco prima delle 8 (ora locale) di questa mattina, giovedì 14 marzo, quando un uomo ha ...

Nuova Zelanda - cade dalla barca a vela in pieno oceano : si salva grazie ai jeans : È un fatto di cronaca tutto a lieto fine quello verificatosi qualche giorno fa al largo delle coste della Nuova Zelanda, precisamente di fronte alla costa di Gisborne (Baia di Tolaga), dove un uomo tedesco di 30 anni, Arne Murke, aveva deciso di affrontare una impegnativa traversata oceanica dall'Australia al Brasile su un barca a vela. Con lui c'era anche il fratello, che ha dato l'allarme non appena Arne è caduto in mare. Al momento ...

Nuova Zelanda e Figi vietano aereo Max 8 : Gran parte del mondo, compresa l'intera Unione Europea e l'Australia, ha vietato lo spazio aereo al velivolo della Boeing, lasciando gli Stati Uniti tra i pochi rimasti ad operare con l'aereo ...

Nuova Zelanda - Emirati : stop Boeing 737 : 4.24 Nuova Zelanda, Emirati: stop Boeing 737 Anche la Nuova Zelanda,gli Emirati arabi e le Figi hanno sospeso i voli di Boeing 737Max 8 in entrata e in uscita dai due paesi. La misura è stata adottata in via precauzionale a seguito dello schianto di un aereo dello stesso modello della linea Ethiopian Airlines nel quale sono morte 157 persone, tra cui 8 italiani. La decisione riguarda solo un operatore Fiji airways. Nessuna compagnia aerea ...