Nuova Zelanda, premier: "E'terrorismo"

La strage nelle due moschee della città neozelandese di Christchurch è frutto di un "attacco terroristico". Così il primo ministro, Jacinda Ardern. Il bilancio non ufficiale è di 40 morti. Uno degli arrestati è un cittadino australiano, "terrorista di estrema destra", ha detto la: "Laè stata attaccata perché noi rappresentiamo la diversità". Sui caricatori della armi usate dai killer c'era, tra gli altri, il nome di Luca Traini, autore degli spari contro alcuni africani a Macerata.(Di venerdì 15 marzo 2019)

