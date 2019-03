Nuova Zelanda | la Polizia | ' non diffondere il video della strage'

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Laha alzato il livello di allerta ad "alto" dopo gli attacchi terroristici di ieri (questa notte in Italia), in cui in due distinte moschee di Christchurch hanno perso la vita 49 persone. Quattro soggetti, capeggiati dall'australiano Brenton Tarrant di 28 anni, hanno improvvisamente aperto il fuoco nei due edifici, sparando all'impazzata sulla gente. Il capo attentatore, come si ricorderà, ha trasmesso ilin diretta Facebook, cosa che rende ancora più raccapricciante l'accaduto. Le autorità non hanno dubbi: si è trattato di un attentato in piena regola, ed è stato compiuto per "protesta" contro gli immigrati, specialmente contro quelli di religione islamica, così come dichiarato anche da Tarrant. Ilche immortala le terribili immagini dura 17 minuti, ma è stato subito eliminato dai social dagli inquirenti. Gli stessi, in queste ultime ore, hanno invitato le ...

