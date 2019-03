Nuova Zelanda, la decisione dell’attentato dopo la sconfitta in Francia di Marine Le Pen (Di venerdì 15 marzo 2019) L'attentato in Nuova Zelanda, a Christchurch, è stato portato avanti da Brenton Tarrant, uno degli assalitori, che ha pianificato il tutto negli ultimi due anni. Tra gli eventi scatenanti non solo l'attentato di Stoccolma del 2017, come descrive lui stesso nel manifesto, ma anche le elezioni francesi in cui Emmanuel Macron ha sconfitto Marine Le Pen.



PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - Agenzia_Ansa : #NuovaZelanda, strage in due moschee: almeno 40 i morti, 'E' terrorismo'. Autore ha trasmesso attacco in diretta -… - Agenzia_Ansa : Nuova Zelanda: arrestati tre uomini e una donna per le sparatorie nelle moschee, c'è una rivendicazione anti-migran… -