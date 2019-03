Nuova Zelanda - la decisione dell’attentato dopo la sconfitta in Francia di Marine Le Pen : L'attentato in Nuova Zelanda, a Christchurch, è stato portato avanti da Brenton Tarrant, uno degli assalitori, che ha pianificato il tutto negli ultimi due anni. Tra gli eventi scatenanti non solo l'attentato di Stoccolma del 2017, come descrive lui stesso nel manifesto, ma anche le elezioni francesi in cui Emmanuel Macron ha sconfitto Marine Le Pen.Continua a leggere

Nuova Zelanda - attacco a moschee : 49 morti - tre arrestati. Sui mitra omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

Nuova Zelanda - l'omaggio a Luca Traini sui mitra dei killer. Tutti i nomi scritti sulle armi : C'è un filo rosso che lega la strage nelle moschee in Nuova Zelanda a Luca Traini, il 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3...

Nuova Zelanda - il "manifesto" dell'attentatore : "Vendetta - ispirato a Breivik" : L'assalto armato a due moschee di Christchurch è una delle pagine più tristi e drammatiche della storia della Nuova Zelanda. L'attacco ha causato la morte di circa 50 persone e il ferimento di altre 27. Ad aprire il fuoco è stato un commando di cui hanno fatto parte 3 uomini e una donna. Uno degli attantatori ha deciso di "raccontare" sui social, in diretta, l'attacco. Nelle immagini un uomo parla davanti alla videcoamera mentre guida e impugna ...

Nuova Zelanda - la polizia sperona un’auto e arresta un uomo dopo la strage in moschea costata la vita a 49 persone : Un uomo è stato accusato di omicidio per gli attacchi alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Lo ha confermato in conferenza stampa il commissario della polizia Mike Bush. Al momento la polizia neozelandese non sta cercando “attivamente” altri responsabili degli attacchi nelle moschee. In relazione agli attentati sono già stati fermati tre uomini e una donna, un uomo è stato accusato di omicidio. L'articolo Nuova Zelanda, la ...

Di chi sono i nomi sui fucili della strage in Nuova Zelanda : Insieme a Traini compare una lunga serie di scritte e di nomi che fanno riferimento a battaglie storiche ed episodi di cronaca recenti, sempre legati ai musulmani e all'Islam Tra i nomi ai quali l'...

Video attentato Nuova Zelanda : il killer in diretta su Facebook | : L'autore delle sparatorie a Christchurch ha pubblicato le immagini sul social. Il filmato durava 17 minuti ed è stato rimosso. La polizia ha chiesto di non diffonderlo integralmente. Nei primi secondi ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 4 i fermati - decine di vittime - Foto : Il killer si chiama Brenton Tarrant, ha 28 anni è bianco e australiano; ha diffuso un "manifesto" anti musulmano prima dell'attacco. Tra i nomi dei suoi eroi, scritti sul caricatore, anche quello di Luca Traini, l'uomo che sparò contro gli immigrati a Macerata

Nuova Zelanda - sinistra scatenata contro il governo. Nicola Zingaretti : "Ecco dove ci portano odio e razzismo" : "Ci stringiamo alle famiglie delle vittime di Christchurch in Nuova Zelanda. Ecco dove l’odio e il razzismo rischiano di condurre l’umanità. Nella storia è già avvenuto, non ci arrenderemo mai alla violenza". Nicola Zingaretti, con un post su Twitter, commenta così la strage avvenuta in due moschee

Chi è l'attentatore della moschee in Nuova Zelanda : Brenton Tarrant - immigrato 28enne : Il killer della strage delle due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, è un cittadino 28enne australiano immigrato in Nuova Zelanda. Preparava l'attacco da due anni. "Ho viaggiato molto, io non odio i popoli nelle loro terre ma chi invade l'occidente, ho preso la decisione da solo per garantire un futuro alla mia gente nonostante io abbia avuto rapporti con molti gruppi nazionalisti" ha spiegato nel suo delirante manifesto.

Attacco in Nuova Zelanda I personaggi storici citati dai killer : Per i fanatici la storia è una specie di grande emporio , dal quale estraggono vicende, eroi e martiri utili a confermare la loro visione del mondo, senza alcun riguardo per il contesto dell'epoca. ...

Nuova Zelanda - attacco a due moschee - decine di morti : E' al momento di 49 persone morte il bilancio di un attacco a due moschee avvenuto a Christchurch, in Nuova zelanda. A colpire, nella notte italiana

Attentato in Nuova Zelanda - la catena dell'estremismo razzista che porta da Traini a Christchurch : Proviamo a mettere insieme quello che abbiamo, qui la cronaca aggiornata in tempo reale,. L'autore, o gli autori , si è preoccupato di spiegare il suo gesto con un lungo «manifesto» xenofobo e ...

Attentato Nuova Zelanda : morti e feriti - cosa è successo e video in diretta : Attentato Nuova Zelanda: morti e feriti, cosa è successo e video in diretta Attentato in Nuova Zelanda ai danni dei musulmani riunitisi in moschea a Christchurch, in occasione del venerdì di preghiera, da parte di un gruppo di suprematisti bianchi di estrema destra. 3 uomini e una donna i sospetti assalitori che sono stati fermati. L’assalto nelle moschee è stato anche filmato in diretta Facebook: il video è circolato nei primi momenti dopo ...