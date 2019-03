Nuova Zelanda | attacchi a due moschee | ci sono diversi morti Arrestate 4 persone Arriva

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ci sarebberoinin seguito a sparatorie avvenute oggi in duedella città di Christchurch.Tre uomini e una donnastati arrestati, ma non si esclude che altri assalitori siano ancora in azione. Le autorità chiedono ai residenti di chiudersi in casa. La polizia ha disinnescato un certo numero di ordigni improvvisati trovati all’interno di veicoli.Un australiano di 28 anni ha rivendicato l’attacco parlando di motivazioni anti immigrati.La premier Ardern ha parlato di “uno dei giorni più bui” per il Paese.In salvo per un soffio il team di cricket del Bangladesh, che si stava dirigendo verso una delle dueassaltate. Cancellato il test match di domani contro laL'articoloa due: cirivendicazione “anti ...

Agenzia_Ansa : Nuova Zelanda: arrestati tre uomini e una donna per le sparatorie nelle moschee, c'è una rivendicazione anti-migran… - ilpost : Ci sono diversi morti per un una sparatoria in due moschee in Nuova Zelanda: quattro persone sono state arrestate - RaiNews : Strage in due moschee in Nuova Zelanda: decine di morti. Quattro arresti. Tutti gli aggiornamenti su… -