Nuova Zelanda | attacchi a 2 moschee | 49 morti La strage live su Facebook | killer posta

L'attacco in Nuova Zelanda e le manifestazioni per il clima : La strage anti islamica e, andrebbe aggiunto, anche anti immigrazione in Nuova Zelanda. 49 persone uccise, secondo gli ultimi rapporti di polizia, e 48 feriti. Ferita una comunità di origini diverse, con varie nazionalità di provenienza. Il fatto ci ha mostrato una specie di internazionale dei fru

Strage in Nuova Zelanda - nel video della strage il disperato tentativo di fermare il killer : Durante la strage compiuta da Brenton Tarrant nella moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, uno dei fedeli ha cercato di fermare la carneficina lanciandosi contro il killer. Un gesto disperato ed eroico che però non è riuscito ad impedire la morte di 49 persone e il ferimento di altre venti.Continua a leggere

Strage Nuova Zelanda - donna uccisa mentre tenta di salvare il marito tetraplegico : Husna Ara Parvin, una donna di quarantadue anni originaria del Bangladesh, è tra le vittime dell’attacco alle moschee in Nuova Zelanda. Secondo i suoi familiari, è stata uccisa mentre correva per cercare di raggiungere suo marito costretto su una sedia a rotelle. La coppia viveva da anni a Christchurch.Continua a leggere

Nuova Zelanda - Matteo Salvini : “L’unico estremismo da attenzionare è quello islamico” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta quanto avvenuto in Nuova Zelanda, rispondendo a chi gli chiedeva se esista anche in Italia qualche motivo di preoccupazione: "L'unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico", afferma il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio.Continua a leggere

Attentato Nuova Zelanda - Mattarella gravissimo segnale d'allarme : Mattarella: Quanto avvenuto questa mattina dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, rappresenta un segnale di allarme gravissimo: alcuni.

Attacco Nuova Zelanda - Sebastiano Venier e Marcantonio Bragadin : chi sono i due eroi della Serenissima citati dal killer : La Nuova Zelanda è dall’altra parte del mondo, l’Italia è lontanissima, eppure gli attentatori australiani anti-islamici hanno citato la storia europea, in particolare quella della Serenissima Repubblica di Venezia. Sui mitra che sono stati usati per la strage di Christchurch ci sono i nomi di tre italiani. Due sono veneziani che si sono distinti nella guerra contro l’Impero Ottomano, il terzo è Luca Traini, il ventottenne di ...

Strage in Nuova Zelanda - le icone del killer : da Carlo Martello fino a Breivik : Brenton Tarrant ha detto di ammirare grandi condottieri e generali del passato protagonisti di epocali battaglie contro invasori, nella maggior parte dei casi ottomani e musulmani

Nuova Zelanda : la Polizia - 'non diffondere il video della strage' : La Nuova Zelanda ha alzato il livello di allerta ad "alto" dopo gli attacchi terroristici di ieri (questa notte in Italia), in cui in due distinte moschee di Christchurch hanno perso la vita 49 persone. Quattro soggetti, capeggiati dall'australiano Brenton Tarrant di 28 anni, hanno improvvisamente aperto il fuoco nei due edifici, sparando all'impazzata sulla gente. Il capo attentatore, come si ricorderà, ha trasmesso il video in diretta ...

Nuova Zelanda - 49 morti nella strage delle moschee. Arrestato il killer. Il premier australiano : “Violento terrorista” : Alle 13.45 del venerdi' della preghiera Brenton Tarrant, australiano di 28 anni, entra nella moschea di Al Noor a Christchurch, Nuova Zelanda, sparando all'impazzata con la sua arma automatica e lasciando sul terreno 41 corpi. Poco dopo, un altro attacco, alla moschea di Linwoood, a pochi chilometri di distanza: altri sette morti. Tarrant, un suprematista bianco, filma tutto, grazie a una telecamera montata sul suo casco, e trasmette le immagini ...

Attacco Nuova Zelanda - le ultime parole della prima vittima del terrorista : “Ciao - fratello” : Ha fatto appena in tempo a pronunciare due parole: “Hello, brother“. “Ciao, fratello“. Poi Brenton Tarrant ha sollevato il fucile e ha aperto il fuoco nove volte. E l’uomo, presumibilmente un ragazzo, è caduto a terra, senza vita. Aveva accolto il suo assassino con parole di fraternità la prima vittima del terrorista australiano che ha ucciso 49 persone in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Le parole si ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 49 morti. : (In alto il video girato dall’attentatore prima della strage: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)strage in Nuova Zelanda, dove due sparatorie avvenute in altrettante moschee della città di Christchurch, hanno provocato almeno 49 morti, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità ...

Attentato Nuova Zelanda - anni fa non avremmo accettato di vedere la morte in diretta. Oggi sì : Il terrorista australiano Brenton Tarrant ha trasmesso per 17 lunghi minuti la strage alla moschea di Christchurch in Nuova Zelanda. Il video della strage continua a essere costantemente caricato sulle principali piattaforme di social networking in tutto il mondo. Facebook, Twitter e YouTube in particolare stanno combattendo la battaglia principale per arginare la proliferazione di questo materiale sensibile. Il reporter di Buzzfeed Ryan Mac fa ...

Attentato Nuova Zelanda - anni fa non avremmo accettato di vedere la morte in diretta. Oggi no : Il terrorista australiano Brenton Tarrant ha trasmesso per 17 lunghi minuti la strage alla moschea di Christchurch in Nuova Zelanda. Il video della strage continua a essere costantemente caricato sulle principali piattaforme di social networking in tutto il mondo. Facebook, Twitter e YouTube in particolare stanno combattendo la battaglia principale per arginare la proliferazione di questo materiale sensibile. Il reporter di Buzzfeed Ryan Mac fa ...

Nuova Zelanda : Ueli Maurer - attacchi scioccanti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia