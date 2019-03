Nuova Zelanda | Alessandra Moretti | Strage figlia del razzismo Noi politici non

Nuova Zelanda - strage in 2 moschee : 49 morti <br>Premier : "È terrorismo" | Foto : ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 49 morti e decine di feriti : «È uno dei giorni più bui della storia della Nuova Zelanda» ha detto la premier Jacinda Ardern confermando che sono almeno 40 le persone morte nell’assalto a due moschee a Christchurch, nell’isola del Sud dello stato, durante la preghiera del venerdì. Erano le tre del mattino in Italia quando è arrivata la notizia. La polizia ha poi aggiornato i numeri della strage: i morti sono 49. https://twitter.com/jacindaardern/status/1106398034827440128 Le ...

Nuova Zelanda - strage in due moschee : 4 i fermati - decine di vittime - Foto : Il killer si chiama Brenton Tarrant, ha 28 anni è bianco e australiano; ha diffuso un "manifesto" anti musulmano prima dell'attacco. tra i nomi dei suoi eroi scritti sul caricatore anche quello di Luca Traini, l'uomo che sparò contro gli immigrati a Macerata

Nuova Zelanda - killer in azione in diretta su Fb : Il video della durata di 17 minuti ed è poi stato rimosso dal social network

"Il mio cuore si spezza". Il dolore di Russell Crowe per l'attentato in Nuova Zelanda. Poi in lingua maori : "Kia Kaha" : "Il mio cuore si spezza". Russell Crowe, attore e regista neozelandese, esprime in un tweet il dolore per la strage in Nuova Zelanda dove sono state attaccate due moschee. "Morti senza senso, inutili e crudeli - scrive Crowe - Il mio cuore si spezza per tutte le famiglie coinvolte e per la meravigliosa gente della Nuova Zelanda, ai cui cuori questo dolore resterà legato per molto tempo". "Kia Kaha", conclude l'attore, che in lingua maori ...

Nuova Zelanda - attentato contro due moschee in diretta web : 49 morti - oltre 20 feriti. I 17 minuti di terrore : Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da «immigrazione di massa». L'attentatore cita tra gli ...

C’è un video dell’attentato in Nuova Zelanda : Uno degli assalitori ha trasmesso in diretta su Facebook l'attacco: la polizia ha chiesto a tutti di non diffondere il video, ma bloccarlo non è facile

