Nuoto | vasca corta Tornano a Riccione i Criteria kinder + Sport

Nuoto - Manuel Bortuzzo torna in vasca dopo l’attentato : “un’emozione bellissima” : Nuoto, Manuel Bortuzzo ha annunciato oggi il suo ritorno in vasca dopo l’assurdo attentato a mano armata nel quartiere Axa di Roma Manuel Bortuzzo torna in piscina per la riabilitazione. Il 19enne nuotatore veneto, che ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato colpito da un proiettile, fuori da un locale nel quartiere Axa di Roma, è tornato in acqua. Con in testa la cuffia dell’amico Gabrile Detti, ha fatto le prime ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2019 : due giorni “all star” per inaugurare la stagione della vasca lunga : Ci si ritrova a Milano ed è già tempo di volata finale in vista del primo appuntamento della stagione, gli Assoluti di Riccione che qualificano per i Mondiali in Corea del Sud. Si rinnova la tradizione del Trofeo Città di Milano nel week end in arrivo con le gare riservate agli Assoluti venerdì e sabato e la giornata dedicata ai più giovani domenica in un clichè ormai consolidato. I fari sono tutti puntati su Federica Pellegrini che torna in ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2019 : Linda Cerruti - Manila Flamini e Giorgio Minisini incantano in vasca : Sono andati in archivio a Riccione i Campionati Italiani di Nuoto sincronizzato 2019 e la manifestazione aveva un nome su tutti: Manuel Bortuzzo. Quanto accaduto a Roma al giovane nuotatore nostrano ormai è noto e la manifestazione nazionale aveva decisamente un’atmosfera particolare. In vasca il titolo del solo (routine free) è stato vinto da “Sua Maestà” Linda Cerruti che con 94.267 ha preceduto Manila Flamini (91.733) e ...

Nuoto – Sabato 16 e domenica 17 febbraio il 17° meeting del Titano in vasca lunga : Nuoto: i convocati azzurri per il 17° meeting del Titano in vasca lunga Sabato 16 e domenica 17 febbraio si disputerà il 17esimo meeting del Titano in vasca lunga. Gli azzurri convocati per la manifestazione sono: Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Costanza Cocconcelli, Chiara Fontana e Nicoletta Ruberti (Azzurra 91), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri), Erika Gaetani, Elisa Mele, Maria Letizia Piscopiello (Gestisport), Giada ...