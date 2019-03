Non è vero ma ci credo | come le fake news inquinano la democrazia'

Congresso famiglie - Luigi Di Maio : “A Verona festeggiano un nuovo medioevo - io Non ci vado” : Luigi Di Maio si scaglia ancora una volta contro il World Families Congress di Verona: "Ho visto che su questo Congresso di Verona ci sono teorie di alcuni partecipanti sulla donna che non mi rappresentano per nulla, per me la Famiglia è sacra ma io sono per la libertà della donna. Si prepara un festeggiamento di un nuovo medioevo che io non vado a festeggiare"Continua a leggere

Morta Imane Fadil - teste chiave nel caso Ruby : «Mi hanno avvelenata». I pm Non sapevano del ricovero : La giovane marocchina Imane Fadil è Morta a Milano, dopo un lungo ricovero all'ospedale Humanitas: potrebbe essere stata vittima di avvelenamento. Imane era stata a lungo nota...

L’Algeria Non si accontenta e chiede un vero cambiamento : Abdelaziz Bouteflika ha rinunciato a un quinto mandato senza però impegnarsi a lasciare il potere. Questa situazione è il motivo per cui ci attende un nuovo venerdì di proteste. Leggi

Alimenti - occhio al boom dei prodotti “free from” : è davvero siNonimo di sano? : I carrelli degli italiani si riempiono di prodotti “free from”: cibi senza lattosio, senza glutine, senza olio di palma, senza zucchero, senza grassi, senza uova, senza sale, senza additivi, senza conservanti… Un trend di moda ma che fa anche marketing: i cibi ‘senza’ vendono di più, nonostante i costi più elevati. Ma a che prezzo per la salute del consumatore o per la bontà dell’alimento? L’appeal del ‘senza’ sembra guidare le moderne ...

Live Non è la D'Urso - Barbara umilia Adriano Celentano : chi gode davvero a Mediaset : Costa un decimo rispetto allo show di Celentano, ma rende il doppio. Parte bene la nuova trasmissione di Barbara D'Urso Live - Non è la D'Urso, su Canale 5, leader assoluto della serata con 2.796.000 spettatori totali e una share del 17.14%. La trasmissione condotta da Barbara d’Urso ha avuto la m

Un bel tacer Non fu mai scritto... . Vero - ma si può cercare e dare luce : ... secondo lo "stile Avvenire" avevamo due alternative: offrire la cronaca più essenziale e meno pruriginosa dell'accaduto o assicurare l'approfondimento più rigoroso e illuminante. Stavolta, con i ...

'Ma Insigne è napoletano vero - Non tradirà mai la sua città' : Quelle parole di Lorenzo Insigne al termine di Sassuolo-Napoli sono ancora nelle orecchie di tutti. 'Finché resto qui darò il 100%', in particolare quel 'Finché resto qui...', perché sembrerebbero ...

Al Bano : "Io amico di Putin? Purtroppo Non è vero - l'ho visto solo tre volte" : Ho pensato a un pesce d'aprile anticipato. A una fake news. Poi mi hanno detto che è tutto vero: sono nella lista delle persone considerate "una minaccia per la sicurezza nazionale" dell'Ucraina. Il ...

Il Segreto - trame : Fernando capisce che Maria Non è davvero in crisi con Gonzalo : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle prossime puntate, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, attualmente protagonista delle vicende ambientate a Puente Viejo. L'uomo si arrabbierà infatti moltissimo quando apprenderà di essere stato preso in giro dall'ex moglie. Il Segreto: Fernando indaga sull'ex moglie Fernando Mesia (Carlos ...

Repubblica : “Insigne tra i più irritanti - Non ha gradito un vistoso rimprovero di Ancelotti” : Lo sfogo a fine partita Lorenzo Insigne è decisamente il caso del giorno, della settimana e chissà che non lo diventi della stagione. Le sue dichiarazioni di ieri sera sono state un crescendo rossiniano. Avrebbe fatto meglio a non parlare, come ha inizialmente fatto rifiutando l’intervista con Sky per il migliore in campo. Invece prima a Sky e poi soprattutto a Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato frasi piccate, addirittura con la frase: ...

Paola Barale a Domenica In : "Volevo trasferirmi in Via Mike Bongiorno! Non è vero che Non voglio lavorare. Ho depositato due format" : Paola Barale è stata l'ospite che ha aperto la puntata odierna di Domenica In, il contenitore Domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier.Dopo aver chiesto di poter scambiare le poltrone, avendole scrutate con aria sospettosa ("Questa non è la mia!"), Mara Venier ha presentato la Barale con cui, per una decina di minuti, ha parlato solamente di dolori alle vertebre, dando l'idea più di una puntata di Elisir che di Domenica In ("Devi fare ...

Strade bianche - Alaphilippe vince da campione vero Nibali aNonimo : Pier Augusto Stagi vincere al primo colpo non è cosa per tutti. Sono cose che in genere riescono ai fuoriclasse, e il francese Julian Alaphilippe va considerato tale. Il 27enne corridore transalpino, ...

Pavia - Non paga alimenti perché povero : assolto ex marito : Pavia, 9 marzo 2019 - Era povero e non poteva pagare gli alimenti , assolto dal tribunale. Un ex marito 50 enne è stato assolto dall'accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare dato ...