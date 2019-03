Non è la Rai | Pamela Petrarolo e Ambra Angiolini | ' Perseguitata dalla rivalità Non ho

"Gesto Non mi appartiene" - la condanna di Traini : di Giselda Curzi "Condanno il gesto, è lontano da me, non mi appartiene e sono profondamente sconcertato di essere stato assunto a simbolo per una mattanza del genere, commessa da un pazzo". E' quanto ...

Prof scomparsa a soli 51 anni. Addio Antonietta Non smetterai mai di insegnare - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Sabato pomeriggio, 9 marzo, sullo stato whatsapp, ha pubblicato la fotografia del mare con sotto scritto "sono in attesa di un'altra vita" " e faccina sorridente -. In questo modo la "Prof" Antonietta ...

L'ad Fabrizio Salini critica l'informazione Rai : "Costosa e Non efficiente. Sui giovani meglio Mediaset" : ROMA - L'amministratore delegato Fabrizio Salini vuole avviare una riforma, sia pure graduale, dell'informazione Rai . E per giustificare questa sua intenzione, Salini non risparmia critiche all'...

F1 - Raikkonen Non si pone limiti : “Non vedo l’ora che arrivi la qualifica - dietro i top team tutto è possibile” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha parlato al termine delle due sessioni di libere, svelando di essere impaziente di scendere in pista per le qualifiche di domani Un decimo di gap da Vettel, con Leclerc e le due Renault alle proprie spalle. Kimi Raikkonen ha fatto faville nella seconda sessione di libere del Gp d’Australia, mettendo in mostra una C38 alquanto competitiva insieme ad Antonio ...

Non solo Al Bano. L'Ucraina chiede il divieto d'ingresso anche a Toto Cutugno : Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l'ingresso in Ucraina al cantante Toto Cutugno per le sue presunte posizioni filorusse: lo ha detto al telefono all'ANSA uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando il contenuto di un articolo apparso ieri su Economistua.com. La testata online pubblica una copia di quello che dovrebbe essere il ...

Non potrai mai comprendere il mio dolore : Il dolore è un sintomoLa sofferenza si trova nel cervelloCambia in base alle persone e alle circostanzeLe differenze fra uomo e donnaLe differenza culturaliLa difficoltà di misurarloGli animali soffrono?Soffrire in silenzioLa ricerca di sollievoIl dolore si può quasi sempre sconfiggere«Tu non capisci quanto soffro!». Quante volte abbiamo ascoltato queste parole? E quante volte abbiamo pensato che la persona con cui parlavamo stesse esagerando? ...

CaNone Rai 2019 : disdetta o esenzione senza raccomandata - si può fare : Canone Rai 2019: disdetta o esenzione senza raccomandata, si può fare disdetta Canone Rai 2019: come funziona Cosa fare per non pagare il Canone Rai? Intanto ricordiamo che si tratta di una tassa di possesso. Che significa? Che è tenuto al pagamento chiunque detenga un apparecchio, come la tv, atto o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Salvo gli specifici casi di esenzione che vedremo tra poco, il costo di 90 euro sarà ...

Carlo Verdelli : "Giletti - Porro e Giannini Non furono cacciati dalla Rai. Su Vespa smentisco Freccero" : Nessuna epurazione, nessun editto. “Massimo Giannini, Massimo Giletti e Nicola Porro non furono mandati via dalla Rai”. Lo sostiene Carlo Verdelli, che sotto il governo Renzi fu coordinatore dell’offerta informativa di Viale Mazzini.Un mandato durato un anno, che coprì comunque per intero una caldissima stagione sul fronte politico, dominata dalle elezioni amministrative e ben due referendum, uno sulle trivelle e l’altro sulla riforma ...

Loredana Lecciso e Al Bano : «Amavo un pericoloso terrorista e Non lo sapevo. Lui è un idolo in Ucraina» : «Non pensavo di avere un pericoloso terrorista o una spia in casa, è riuscito a passare inosservato», scherza sul numero del settimanale Spy in edicola domani Loredana Lecciso a...

Loredana Lecciso : «Amavo un pericoloso terrorista e Non lo sapevo. Al Bano è un idolo in Ucraina» : «Non pensavo di avere un pericoloso terrorista o una spia in casa, è riuscito a passare inosservato», scherza sul numero del settimanale Spy in edicola domani Loredana Lecciso a proposito...

PAMELA PETRAROLO/ Messaggio dell'ex di Non è la Rai ad Ambra : 'vorrei che sapesse...' : PAMELA PETRAROLO, l'ex di 'Non è la Rai' ospite di Caterina Balivo a Vieni di me si lascia sfuggire il gesto dell'ombrello su Ambra Angiolini...

F1 - Raikkonen glaciale : “la morte di Charlie Whiting? Una notizia triste - ma Non possiamo farci nulla” : Il pilota dell’Alfa Romeo ha svelato le sue sensazioni alla vigilia del Gp d’Australia, soffermandosi anche sulla morte di Whiting Le sensazioni per il primo Gran Premio della stagione e la tristezza per la morte di Charlie Whiting, scomparso questa mattina a Melbourne per un’embolia polmonare. photo4/Lapresse Questi i temi trattati da Kimi Raikkonen nel corso di un’intervista rilasciata a Motorsport.com, nel corso ...

Che Dio ci aiuti 5 : le Anticipazioni della Nona puntata stasera su Rai 1 : Vediamo cosa succederà nel nuovo doppio appuntamento di stasera con la fiction che vede protagonista Elena Sofia Ricci.

Mario Tozzi su Rai3 con Sapiens 'Parlo di ambiente - Non racconto le meraviglie come Alberto Angela' : La premessa è chiara: 'Io e Alberto Angela siamo differenti, i linguaggi sono diversi' dice Mario Tozzi . 'Ci stimiamo, per quelle poche volte che ci siamo incontrati. Nel mio nuovo programma, Sapiens ...