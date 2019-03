Nicola Zingaretti | il nuovo Pd tutto da ridere | alle europee candida un

Matteo Renzi - il sondaggio tombale di Nicola Piepoli : cosa pensano gli elettori dei "nuovo" Pd di Zingaretti : Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti piace, sicuramente più dell'ultimo Pd di Matteo Renzi. Il sondaggio di Nicola Piepoli per la Stampa conferma le rilevazioni delle ultime settimane ma soprattutto delinea un quadro sconfortante per l'ex premier e segretario, sempre più ai margini del progetto del cent

Nuova Zelanda - sinistra scatenata contro il governo. Nicola Zingaretti : "Ecco dove ci portano odio e razzismo" : "Ci stringiamo alle famiglie delle vittime di Christchurch in Nuova Zelanda. Ecco dove l’odio e il razzismo rischiano di condurre l’umanità. Nella storia è già avvenuto, non ci arrenderemo mai alla violenza". Nicola Zingaretti, con un post su Twitter, commenta così la strage avvenuta in due moschee

Matteo Renzi per rilanciare i comitati civici cala il pezzo da 90 Rosato. Fuoco amico su Nicola ZIngaretti? : "I comitati civici sono uno strumento interessante per chi vuole impegnarsi. Dalla settimana prossima Ettore Rosato affiancherà Ivan (Scalfarotto, ndr) nella parte organizzativa". Queste poche parole contenute nella eNews inviata quest'oggi da Matteo Renzi hanno creato scompiglio tra gli addetti ai lavori. Come interpretare la mossa dell'ex premier? Perché annunciarla proprio oggi?I comitati 'Ritorno al futuro' sono stati sin ...

La sfida della Cgil al nuovo Pd di Nicola Zingaretti sul salario minimo : La dinamica registra due modalità opposte, accelerazione e frenata. Solo che la macchina va tenuta in strada e portata a traguardo. Il punto è capire se il percorso può e vuole essere comune oppure no. Quella macchina porta a bordo il salario minimo, un totem o quantomeno un tema di sinistra su cui hanno messo le mani i 5 stelle e il rischio, alla fine, è proprio questo, cioè vederselo sfilare dall'agenda anche ...

Sondaggio Noto - il Pd con Nicola Zingaretti sale al 21 per cento e raggiunge il Movimento 5 stelle : L'ultima rilevazione fa tremare il Movimento 5 stelle. Dopo le primarie, dopo l'elezione di Nicola Zingaretti, il Pd è tornato vivo. Tanto che i dem avrebbero raggiunto i pentastellati. Secondo il Sondaggio dell'istituto Noto, illustrato ieri sera 13 marzo per la trasmissione Cartabianca, su Raitre

L'aria che tira - lo scenario Augusto Minzolini : così il Pd di Nicola Zingaretti uccide il M5s : Augusto Minzolini è sicuro che il Movimento cinque stelle abbia i giorni contati. Lo scontro sulla Tav non sta dividendo solo il governo tra leghisti e grillini, ma anche lo stesso Movimento al suo interno. A L'aria che tira da Myrta Merlino, l'ex senatore di Forza Italia ha spiegato i veri motivi p

Sondaggio Pagnoncelli - Luigi Di Maio umiliato : a sfidare Matteo Salvini sarà Nicola Zingaretti : È sempre tempo di sondaggi, soprattutto a DiMartedì di Giovanni Floris, il programma in onda su La7. A presentarli è Nando Pagnoncelli, diverse schede non solo relative alle intenzioni di voto nel caso in cui si venisse chiamati alle urne. E una delle schede più interessanti proposte nella puntata d

Nicola Zingaretti - il drammatico no di Emma Bonino alla lista unitaria : ora rischia l'umiliazione : Nicola Zingaretti deve incassare il primo clamoroso no al progetto del listone per le elezioni Europee da Emma Bonino e Bruno Tabacci. I leader di +Europa hanno rifiutato l'accordo con il segretario del Pd per una lista unitaria, della quale hanno discusso oggi nella sede del partito europeista. Zin

Il Pd di Nicola Zingaretti schiaccia i grillini : La Lega da un lato. Ora anche il Pd dall’altro. Prima c’era solo Matteo Salvini a togliere voti ai grillini.

Nicola Zingaretti - dal Nazareno a Salvini. Pd di male in peggio - in che via si trasferisce : disastro epocale : Il Pd dalla padella alla brace. L'annuncio di Nicola Zingaretti che ha intenzione di "sbaraccare" la sede del Nazareno e dare una nuova casa romana ai dem nasconde nuovi, succulenti dettagli. Alla base della scelta la volontà di tagliare con il passato recente, quello di Matteo Renzi e del famigerat

Nicola Zingaretti : moglie - diploma e fratello. La carriera del segretario Pd : Nicola Zingaretti: moglie, diploma e fratello. La carriera del segretario Pd Chi è Nicola Zingaretti il segretario PD Il romano Nicola Zingaretti, ha detenuto per due mandati le redini della regione Lazio in qualità di Presidente della regione. Diventato poi una dei maggiori riferimenti del Partito Democratico, è uno dei principali candidati alla guida del PD. Il suo esordio in politica sarà molto precoce: a solo 17 anni è già fondatore di ...

Nicola Zingaretti e le "zingarelle". La mappa delle nuove "donne potenti" Pd : domina Paola De Micheli - poi... : Dopo una lunga sosta tempestosa, il Pd di Nicola Zingaretti si rimette in marcia come una roulotte di famiglia vecchiotta e scalcagnata. Fedele alla ditta errabonda e in cerca di un nuovo accampamento, ecco spuntare dai finestrini del veicolo i volti più o meno noti di una classe dirigente rivestita

Tav - Nicola Zingaretti a Che tempo che fa : “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo” : A Che tempo che fa (Rai1) Il neoeletto Segretario del PD Nicola Zingaretti parla lungamente della questione Tav dando anche numeri sconcertanti su fondi stanziati e non utilizzati per le opere pubbliche. A chiusa del suo intervento dichiara che pensa che alla fine si farà, ma che “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che non ci meritiamo”. L'articolo Tav, Nicola Zingaretti a Che tempo che fa: “Stiamo facendo una figuraccia in Europa che ...