Nel giardino di Palazzo Corsini riemerge una cittadella sotterranea di duemila anni fa

Recinzioni divelte - erba alta e rifiuti : il giardino dell'ex scuola Duse abbandonato Nel degrado : 'Il progetto di riqualificazione dell'area prevedeva la realizzazione di un centro sociale destinato alla comunità, ma ad oggi, a distanza di molti anni, tutto tace nell'assoluta incuranza da parte ...

Aggredita da quattro rottweiler Nel giardino di casa : grave una ragazza di 17 anni : L'aggressione in una villetta a Nettuno, in provincia di Roma. La giovane è in prognosi riservata in ospedale

Sbranato dal leone che teneva Nel giardino di casa : Un uomo di 33 anni, Michal Prasek, è stato trovato senza vita nella gabbia in cui teneva uno dei due leoni che aveva...

Tre alberi dedicati a Maxima Acuña - Malala Yousafzai e Marcello Torre Nel giardino dei Giusti alla biblioteca di San Matteo degli Armeni : UMWEB, Perugia. Si è tenuta questo pomeriggio a San Matteo degli Armeni la cerimonia di celebrazione della Giornata Europea dei Giusti che, come già dal 2016, ha visto dedicare nel Giardino dei Giusti ...

Repubblica Ceca - uomo sbranato dal leone che teneva in gabbia Nel suo giardino : E' una notizia davvero assurda quella che giunge dalla Repubblica Ceca, precisamente dalla città di Zdechov, dove martedì mattina un leone ha sbranato quello che, di fatto, era il suo proprietario, il 33enne Michal Prasek. Il soggetto infatti deteneva il felino come suo animale "domestico", e lo aveva comprato nel 2006. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in verità l'uomo non era mai stato autorizzato a possedere l'animale nel giardino ...

Ferrara - ragazzino di 12 anni si cosparge di benzina e si dà fuoco Nel giardino della nonna : Son parse fin da subito molto gravi le condizioni di salute del ragazzino di soli 12 anni che, nel primo pomeriggio della giornata di ieri, si è dato fuoco a casa della nonna. Trasportato con la ...

Muore sbranato da uno dei leoni che teneva Nel giardino di casa : “È rimasto intrappolato nella loro gabbia” : Michal Prasek, 34enne di Zdechov, in Repubblica Ceca, è stato ucciso da uno dei leoni che teneva rinchiusi in una gabbia nel giardino di casa sua. A trovare il corpo senza vita dell’uomo è stato il padre che ha subito chiamato la polizia: per riuscire a recuperare il cadavere è stato necessario abbattere tutti e due i suoi felini. A dare la notizia è la Bbc, secondo cui a ferire mortalmente l’uomo sarebbe stato un grosso leone ...

Fernanda Serrano scomparsa da casa da 20 giorni - trovata sepolta Nel giardino : Non si avevano sue tracce da 20 giorni, poi Fernanda Serrano è stata trovata morta. La giovane 32enne di Tijuana è stata trovata priva di vita, sepolta nel giardino di casa,...

Sparisce nel nulla - Daniela uccisa dalla figlia 17enne e seppellita Nel giardino di casa : La donna era sparita nel nulla dall'estate 2018. Ritrovata per caso in una fossa nel retro dell'abitazione quando una vicina è entrata all'interno della proprietà per recuperare un lenzuolo portato via dal vento. Ad ucciderla la figlia 17enne e il genero 45enne che poi hanno continuato a vivere nella casa.Continua a leggere

Cervignano - trovano un'auto cappottata Nel giardino di casa : Tanta paura, questa notte, intorno alle 23.30 , a Cervignano dove una famiglia è stata svegliata da un forte botto. Uscita in giardino ha trovato un auto cappottata in cortile . Si tratta di una Fiat ...

Marella AgNelli tra arte - moda e il suo giardino capolavoro : ... la ricerca di una perfezione estetica che, se lei non fosse stata la First Lady della famiglia più potente d'Italia, sarebbe forse sfociata altrove: fuori nel mondo dell'arte e non soprattutto tra ...

"Ho coltivato il mio giardino" : Marella AgNelli si raccontava in un libro : ADELPHI"Da un bel giardino si ricava molto più che un piacere estetico, perché in esso ci si può sentire pervasi da un senso di profonda pace e apertura mentale". La pensa così Marella Agnelli, che nel corso della sua vita, soprattutto nei momenti più difficili, si è spesso rifugiata in uno dei suoi meravigliosi giardini, vere e proprie opere d'arte dell'uomo e della natura, luoghi da lei creati per ...