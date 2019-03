NBA | Paul George e il | secondo | ritorno da ex a Indianapolis | ' È sempre speciale'

NBA – Draymond Green cambia agente : il nuovo manager è Rich Paul - lo stesso di LeBron James : Draymond Green cambia agente affidandosi a Rich Paul di Klutch Sports, lo stesso agente, fra gli altri, di LeBron James Draymond Green nel prossimo futuro si troverà di fronte ad una delle scelte più importanti, se non la più importante, della sua carriera. A fine stagione 2019-2020, il suo contratto con i Golden State Warriors giungerà al termine e ‘D-Money’ vorrà battere cassa per ottenere quello che probabilmente sarà l’ultimo grande ...

NBA - Patrick Beverley vs. Paul George : dal campo ai social - il duello si infiamma : Il post partita dell'ultima sfida tra Clippers e Thunder aveva fatto parecchio parlare, soprattutto per le parole di Paul George " costategli poi 25.000 dollari per la multa rimediata dalla lega " ...

NBA – Altro che amici : Chris Paul cerca di staccare il braccio a LeBron James a rimbalzo! [VIDEO] : amici fuori dal campo, rivali sul parquet: che duello a rimbalzo fra LeBron James e Chirs Paul! Il playmaker dei Rockets usa le maniere forti Chris Paul e LeBron James sono grandi amici, ma quando si trovano l’uno contro l’Altro sul parquet non si risparmiano di certo, com’è giusto che sia. Il playmaker dei Rockets è il classico giocatore altamente competitivo che non guarda in faccia nessuno pur di vincere, lo ha ...

NBA - OKC vince - Paul George si candida a MVP : 'Sta giocando a un altro livello' : Billy Donovan l'ha già detto da tempo , "Paul George sta avendo una stagione da MVP", ma non è raro che l'allenatore di una squadra spinga i propri giocatori verso qualche prestigioso riconoscimento ...

NBA – Paul George e Russell Westbrook da record : 2 triple doppie da +20 punti nella stessa partita : record storico per Paul George e Russell Westbrook nella sfida vinta dai Thunder contro i Blazers: i due sono diventati i primi compagni a far registrare due triple doppie da più di 20 punti nella stessa partita Notte storica per gli Oklahoma City Thunder. La sfida vinta da OKC contro Portland per 120 a 111 ha portato con sè un record straordinario, firmato dai due grandi talenti del roster dei padroni di casa: Paul George e Russell ...

NBA - i risultati della notte : 43 punti di Paul George - Miami battuta. New York canta per Irving : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 102-118 Paul George si conferma il leader dei Thunder in questa stagione, protagonista dell'ennesima partita da record personale su un campo storicamente complicato ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 febbraio). Paul George trascina i Thunder con 43 punti - ok Nuggets e Celtics : Cinque partite si sono giocate in questa notte NBA, che ha riservato un particolare record ed ha anche messo in chiaro alcune cose. Nel match più atteso della notte i Denver Nuggets battono gli Houston Rockets per 136-122 con un roboante secondo quarto da 48-28. Fanno la differenza i 35 punti in 41 minuti di Malik Beasley, oltre ai 31 con 13 rimbalzi di Nikola Jokic. Per i Rockets servono a poco i 30 di James Harden. Gli Utah Jazz ringraziano e, ...

NBA – Orgoglio Pelicans - sotto accusa le dichiarazioni di Rich Paul : “la trade per Anthony Davis si farà alle nostre condizioni” : I New Orleans Pelicans hanno chiesto all’NBA di rendere più ferree le proprie regole anti-tampering: la lega investigherà sulle dichiarazioni di Rich Paul sulla cessione di Anthony Davis Nelle ultime ore, Rich Paul, agente di Anthony Davis, ha dato un netto scossone alla tranquillità della lega annunciando la Richiesta di cessione del proprio assistito. Notizia che non ha certamente fatto piacere ai Pelicans, costretti a dover ...

NBA - i risultati della notte : Paul George decisivo contro i Bucks - Harden fa 40 e non si ferma : Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 118-112 Alla fine a vincere la sfida per i Thunder ci ha pensato ancora una volta Paul George. Selezionato tra i dieci titolari del prossimo All-Star Game, il n°...

NBA – Gli Houston Rockets tornano a sorridere : Chris Paul dichiarato ‘questionable’ per il match contro i Raptors : Dopo diverse partite di assenza, Chris Paul è quasi pronto a tornare in campo: il playmaker dichiarato ‘questionable’ per la sfida con i Toronto Raptors Dopo un brutto inizio di stagione che li vedeva nei bassifondi della Conference, gli Houston Rockets hanno risalito lentamente la china, grazie ad un James Harden pronto per il back to back nella corsa al titolo MVP. Il ‘Barba’ sta praticamente giocando da solo, ...

NBA – Infortunio Oladipo - cede il ginocchio : negli occhi dei tifosi Pacers un Paul George 2.0 [VIDEO] : Brutto Infortunio per Victor Oladipo nella sfida tra Indiana Pacers e Toronto Raptors: la stella di Indianapolis scivola e si fa male al ginocchio, si teme un lungo stop Grande paura sul parquet del Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Victor Oladipo, nel tentativo di fermare Siakam lanciato a canestro, è scivolato, procurandosi un Infortunio al ginocchio. Non si conosce ancora l’entità del problema, ma dalla franchigia filtra ...