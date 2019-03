NBA – Gli Houston Rockets confermano il gm Daryl Morey | firmato un rinnovo quinquennale

NBA – Ben Simmons accetta le critiche : “migliorerò il mio tiro - avete ragione. Io ed Embiid porterò l’anello a Philadelpia” : Ben Simmons accetta le critiche del mondo NBA: il playmaker dei Sixers pronto a migliorare il suo tiro per portare, insieme ad Embiid, un anello a Philadelphia Ben Simmons è uno dei giovani talenti più cristallini dell’intera NBA. Il playmaker australiano può vantare un grande bagaglio tecnico che, nonostante la giovane età, lo rende un giocatore d’elite. Peccato per quel difetto, certamente non trascurabile per essere ...

NBA - Kobe Bryant : rispunta in Cina la sua maglia rubata alla Lower Merion High School : Mentre Kobe Bryant si appresta a recarsi in Cina per presenziare ai sorteggi dei prossimi Mondiali di basket, cui prenderà parte anche l'Italia,, una sua maglia n°33 della Lower Merion High School ha ...

NBA - Steph Curry fatto 30 vuole fare 31 e la 'festa' agli Houston Rockets : Lo scorso 14 marzo la festa per i suoi 30 anni fece diverse vittime , lasciando Klay Thompson infortunato dopo una brutta caduta, regalando al mondo intero dei video con uno Steve Kerr scatenato per una notte e ridando al tempo stesso carica a un gruppo che sembrava un po' spento e demotivato. Questa volta Steph Curry dovrebbe optare per una ...

NBA - Belinelli lancia gli Spurs - volano Bucks e Nuggets : Nba, regular agli sgoccioli: ultimi treni per i playoff. I Bucks hanno battuto in trasferta i Pelicans per 130-113 e hanno ormai messo le mani sulla prima testa di serie nella Eastern Conference. A ...

NBA - out Gallinari e Clippers ko. Belinelli e gli Spurs fanno sei di fila : ROMA - Nella notte NBA non scende in campo Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers crollano in casa contro i Portland Trail Blazers . Sorridono, invece, i San Antonio Spurs e Marco Belinelli , che ...

NBA - Kyrie Irving chiede scusa : 'Ho gestito la situazione nel modo sbagliato' : Allo stesso modo, Irving vuole provare a imporre la sua leadership nello spogliatoio dando l'esempio ai suoi compagni e cercando di liberarsi delle negatività di questo mondo social che non sopporta ...

Lou Williams diventa il miglior realizzatore della panchina all-time in NBA : Per il ragazzino messo in panchina dai Sixers sin dal 2005 che voleva dimostrare al mondo il suo talento, la più dolce delle rivincite.

NBA - Gallinari stende Boston e Lou Williams miglior realizzatore dalla panchina all-time : Notti magiche ancora per Danio Gallinari che continua a tenere i Clippers nella serie positiva che li sta conducendo sempre più vicini ai Playoff. Impegnati contro i Celtics la notte del 12 marzo, i Clippers di Doc Rivers hanno contato ancora una volta su Gallo che ha risposto con 25 punti, 5 rimbalzi, 2 assist. 9 su 12 dal campo e 4 su 5 da tre per la stella italiana e ottime percentuali al tiro per tutti i Clippers che chiudono 140 a 115, ...

NBA – Quando fare il 6° uomo diventa arte : Lou Williams miglior marcatore di sempre in uscita dalla panchina : Grazie ai 34 punti segnati nella notte contro i Celtics, Lou Williams è diventato il miglior marcato NBA in uscita dalla panchina Negli sport di squadra generalmente si tende a dare importanza unicamente ai titolari, ma spesso sono le riserve a fare la differenza. Nel basket il ruolo della panchina è fondamentale, spesso per qui giocatori che ricoprono il ruolo ideale di sesto uomo, per certi versi una sorta di titolare aggiunto, capace di ...

Risultati NBA – Gallinari ancora trascinatore con Williams - Walker non basta agli Hornets : Gallinari ancora una volta tra i protagonisti, i 40 di Walker non bastano ai Charlotte Hornets: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Spettacolo infinito nella notte italiana con le partite di NBA. Il basket oltreoceano non si smentisce mai e regala emozioni mozzafiato. Splendida vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Toronto Raptors per 126-101. I padroni di casa sono stati trascinati da un ottimo Sexton, a referto con 28 punti. ...

NBA – Kobe Bryant dà un prezioso cosiglio a Ben Simmons : “migliora il tuo tiro o te ne pentirai!” : Kobe Bryant ha dato un prezioso consiglio a Ben Simmons: il ‘Black Mamba’ ha invitato la stella dei Sixers a migliorare il suo tiro per poter essere davvero dominante Ben Simmons è uno dei principali artefici delle ultime due stagioni di alto livello dei Sixers. Nella passata stagione, il playmaker di Philadelphia, grazie al suo grande talento, ha condotto Philly alle semifinali di Conference dalle quali mancavano da diversi ...

NBA – Klay Thompson bacchetta i fan degli Warriors : “sosteneteci di più - sono le ultime partite alla Oracle Arena” : Klay Thompson deluso dall’apporto del pubblico dei Golden State Warriors: la guardia della franchigia della Baia chiede più sostegno per le ultime gare da giocare alla Oracle Arena prima del trasferimento al Chase Center La stagione attuale, per i Golden State Warriors, sarà l’ultima da giocare alla Oracle Arena. Dal prossimo anno infatti, la franchigia bi-campione NBA in carica si trasferirà al Chase Center di San Francisco. I giocatori ...

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...

NBA - Derrick Rose da favola : 29 punti ed il canestro che ha chiuso l’incontro con gli Wizards [VIDEO] : Derrick Rose ha trascinato Minnesota alla vittoria contro gli Wizards 130-135, suo il canestro della staffa Derrick Rose ed i suoi Minnesota T’Wolves hanno vinto contro gli Wizards 130-135. Una gara sontuosa da parte del playmaker che sembra essersi ritrovato in questa stagione dopo anni alle prese con pesanti infortuni. Rose stanotte ha messo a segno 29 punti, tra i quali spicca il canestro decisivo per la vittoria di Minnesota, ...