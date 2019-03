NBA | Denver-Dallas | show nel finale! Doncic schiaccia | ma vince Jokic sulla sirena

NBA - serata di conferme : Denver batte Minnesota - Milwaukee passa a New Orleans : New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks 113-130 Tirare meglio spesso è molto più utile del tirare tanto. Lo dimostrano i Milwaukee Bucks corsari in trasferta a New Orleans, che vincono nonostante i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 marzo) : prosegue la corsa di Milwaukee e Denver - successi importanti per Philadelphia e San Antonio - cadono i Clippers senza Gallinari : Sono stati sette i match disputati nella nottata NBA. I playoffs ormai sono dietro l’angolo e le squadre vanno a caccia di vittorie importanti per il posizionamento nella post-season. Sotto questo punto di vista risultano pesanti le vittorie dei Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, per la prima testa di serie nelle rispettive Conference, mentre Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers (che vincono in casa dei Los Angeles ...

Risultati NBA – Thompson da urlo nel successo di Golden State su Denver - i Clippers si godono un pazzesco Gallinari : Sono trentanove i punti messi a referto dal giocatore di Golden State, nettamente il migliore in campo nel match con Denver. Harden trascina Houston, niente da fare per i Pelicans al cospetto di Toronto Dopo il ko con Boston, Golden State torna a vincere davanti al proprio pubblico, stendendo 122-105 i Denver Nuggets. Prestazione pazzesca di Klay Thompson, capace di mettere a referto ben 39 punti, conditi da 3 rimbalzi e quattro assist nei ...

NBA - LeBron supera Michael Jordan ma i Lakers perdono contro Denver : ROMA - Passa tutto in secondo piano quando viene chiamato in causa Michael Jordan . Nella notte NBA LeBron James supera nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Lega il più grande di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

NBA : Gallinari batte LeBron nel derby di Los Angeles - gli Spurs superano Denver : Un derby che vale i playoff. I Clippers superano i Lakers 113-105 e compiono un importante passo verso la post season. Un ottimo Danilo Gallinari ne mette 23 e guida i suoi al successo nonostante la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

NBA - San Antonio resiste alla rimonta e batte Denver - 8 per Belinelli : San Antonio Spurs-Denver Nuggets 104-103 I Denver Nuggets stanno vivendo una delle migliori stagioni della loro storia, ma certi taboo sono difficili da sfatare. Uno di questi è sicuramente il campo ...

NBA : Harden show contro Miami - cadono Denver e Golden State : Un altro show di James Harden trascina Houston alla vittoria. Il 'Barba' ne mette 58 nel successo in rimonta dei Rockets contro Miami: 121-118 il punteggio finale. Continua il momento di difficoltà di ...

NBA risultati - Harden mostruoso : 58 punti. Denver sorpresa dai Jazz : James Harden mette l'ennesima firma d'autore sulla tela di una stagione da MVP: i suoi 58 punti regalano ai Rockets il successo sugli Heat, incapaci di tenere testa al Barba. Vittoria fondamentale per ...

NBA : Golden State perde anche a Orlando - ma Denver non ne approfitta : Orlando Magic-Golden State Warriors 103-96 perdere in trasferta, in back-to-back, dopo la delusione del canestro subito sulla sirena, rinunciando all'MVP delle ultime due finali NBA e contro una ...

NBA : Boston crolla a Toronto - Jokic trascina Denver contro OKC : Il quarto posto della Eastern Conference si allontana per i Boston Celtics , che crollano 118-95 a Toronto , dopo essere finiti sotto anche di 31 lunghezze. Un grande Nikola Jokic sfiora la tripla ...

Risultati NBA del 27 febbraio : Denver batte Oklahoma - vincono anche Toronto e New York : Si sono tenute nella notte americana 3 importanti partite della NBA. Ci avviciniamo ai play-offs e cominciano ad arrivare le prime sentenze. Ecco i Risultati di stanotte. Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 121 - 112 Partita decisiva nella notte per la corsa ai Playoff a ovest: i Thunder di George e Westbrook sfidavano i secondi assoluti della Western Conference. Match combattuto al Pepsi Center, ma sono i padroni di casa a spuntarla con un ...