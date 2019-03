Nazionale | Mario Balotelli ancora fuori La telefonata di Mancini | ' Cosa devi fare'

Nerium Park di Josep Maria Mirò in prima Nazionale al Teatro di Rifredi. Regia di Mario Gelardi : Due settimane dedicate al pluripremiato drammaturgo catalano Josep Maria Miró con due spettacoli, di cui uno in prima nazionale , a Firenze e Roma, e la presentazione della raccolta dei suoi testi ...

Viola Graziosi si trasforma in marionetta e debutta in prima Nazionale con “Penthy Sur La Bande” : Viola Graziosi debutta in prima nazionale con “Penthy Sur La Bande (Pentesilea, l’anima di una marionetta)” l’8 febbraio 2019 al Teatro i di Milano, e sarà in scena fino al 18 febbraio. Autrice dello spettacolo è la giovane e promettente dramaturga francese Magali Mougel, che studia drammaturgia all’Universita di Strasburgo e all’ENSATT di Lione. Insegna Arte dello spettacolo all’Universita e collabora come redattrice al TNS ...