Napoli | soldi falsi all' ombra del Vesuvio | sequestrati 36 milioni nella stamperia

Napoli - vox tra i richiedenti del reddito di cittadinanza : “Speriamo funzioni. Non vogliamo i soldi - ma un lavoro” : “Ci auguriamo di avere l’ok per il reddito di cittadinanza, soprattutto per un discorso lavorativo. Mio marito ha 60 anni, da quando è stato licenziato non riesce più a trovare un’occupazione. Lui ha molta voglia di lavorare: al momento si arrangia, come fanno un po’ tutti a Napoli“. Immacolata Cocci racconta la sua storia, mentre stringe nelle mani i moduli da presentare per ottenere il reddito di ...

L’altra velocità : soldi alla Napoli-Bari in cambio della “mini” Torino-Lione : Roma. Alessandro Morelli compare in Transatlantico a ora di pranzo, quando il vertice sulla Tav di Palazzo Chigi è appena terminato. “Per l’alta velocità è una bellissima giornata”, dice il presidente della commissione Trasporti, uno dei fedelissimi di Matteo Salvini e tra i meglio informati sui tem

Napoli - pioggia di milioni sulla Floridiana : arrivano i soldi per la riapertura : Il Parco della Floridiana, a Napoli, sarà completamente ristrutturato e riaperto a spese del ministero dei Beni Culturali e poi affidato al Comune di Napoli che ne curerà la manutenzione successiva. È ...

Revisori di Napoli in rivolta : 'Più soldi per noi' - ma arriva lo stop del Viminale : I Revisori dei conti del Comune di Napoli chiedono l'aumento di stipendio. Lo prevede il decreto Salvini-Tria del 21 dicembre scorso che contempla l'adeguamento dei compensi degli organi di controllo ...

Napoli - parcheggiatore abusivo nasconde i soldi nel tubo di scappamento : Per evitarne il sequestro un parcheggiatore abusivo aveva nascosto il gruzzolo frutto della serata di movida nel tubo di scappamento della vettura di un cliente. È accaduto alla periferia di Napoli. I ...

La mamma muore a Napoli e ragazzo non ha i soldi per il biglietto : colletta dei carabinieri per comprarlo : Una storia che commuove. Una storia che in questo mondo in cui ormai ognuno pensa a se stesso fa notizia sta facendo il giro del web e ha portato all’attenzione degli italiani un gesto bellissimo di grande sensibilità. I protagonisti di questa storia sono i carabinieri della Stazione di Bernalda, comune italiano di 12.480 abitanti della provincia di Matera, in Basilicata, e un giovane tunisino. Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 gennaio, ...

