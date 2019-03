Napoli | la città dell’inessenziale | conta il colore dei sediolini | non il passaggio del

Il Napoli si rinnova in difesa : piace il giovane Frare del Cittadella : Domenico Frare è il nome nuovo per la difesa del Napoli . Si tratta di una rivelazione assoluta del campionato di serie B: 13 partite giocate finora con la maglia della squadra veneta, tutte ad ...

Napoli - gli Ncc contro il governo : «Vogliamo reddito di cittadinanza» : Decine di autisti in fila davanti ad un ufficio postale di Napoli nei pressi della sede della giunta regionale della Campania per chiedere il reddito di Cittadinanza. È la protesta rivolta al...

Spettacolo a Napoli - la città si è svegliata con la neve sul Vesuvio : Il risveglio dei residenti nell'area vesuviana è stato caratterizzato da una novità meteorologia: l'annunciato colpo di coda dell'inverno ha infatti riportato la neve sul vulcano più famoso al mondo, ...

NapoliCittàLibro - dal 4 al 7 aprile la seconda edizione del Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli : Un’identità, polo di progresso intellettuale e studio, una vocazione, città marittima aperta a tutte le culture e le provenienze, un obiettivo, ribadire la cittadinanza senza confini per i libri e la lettura, unendo la ricchezza del patrimonio artistico e storico a quella della creatività. Tutto questo, e molto ancora, è NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli che torna, con la seconda edizione, dal 4 al 7 aprile 2019 e ...

Dal Napoli scudettato di Maradona al reddito di cittadinanza : la storia dell'ex promessa azzurra : Giocava con Diego Armando Maradona nel Napoli campione d'Italia, ma oggi chiede il reddito di cittadinanza. E' la storia di Giovanni Ianuale, l'ex calciatore che nel 1987 figurava nella rosa azzurra ...

Napoli - vox tra i richiedenti del reddito di cittadinanza : “Speriamo funzioni. Non vogliamo i soldi - ma un lavoro” : “Ci auguriamo di avere l’ok per il reddito di cittadinanza, soprattutto per un discorso lavorativo. Mio marito ha 60 anni, da quando è stato licenziato non riesce più a trovare un’occupazione. Lui ha molta voglia di lavorare: al momento si arrangia, come fanno un po’ tutti a Napoli“. Immacolata Cocci racconta la sua storia, mentre stringe nelle mani i moduli da presentare per ottenere il reddito di ...

Reddito di cittadinanza - partenza in sordina alle poste centrali di Napoli : E venne il giorno. Da oggi è possibile presentare domanda per accedere al Reddito di cittadinanza tramite l?apposito sito online, presso i Caf o recandosi alle poste. partenza in sordina...

Napoli - avvio lento per il reddito di cittadinanza. L'ambulante al Caf : "Spero in un lavoro" : Al Caf Cgil circa venti persone in attesa, in gran parte disoccupati, tra i 40 e i 50 anni. Poche file a Pomigliano, la città del vicepremier Di Maio

Reddito di cittadinanza - a Napoli uffici postali vuoti e più gente nei Caf (che non sono pronti) : Nel primo giorno utile per presentare la richiesta per ottenere il Reddito di cittadinanza, davanti agli uffici di Poste Italiane di Napoli non c'era nessuno. O meglio, non c'era alcuna fila. "Siamo praticamente vuoti e, invece, ci aspettavamo il caos", ha spiegato un addetto. Più gente al CafSecondo quanto riportato da AdnKronos, è sembrato più corposo il raggruppamento di persone nei Caf. "Ma noi potremo provvedere alla compilazione dei moduli ...

Universiadi Napoli 2019 - Gianluigi Traettino (Confindustria Caserta) : “Un’occasione unica per l’immagine della città” : Il tempo delle Unviersiadi estive 2019, che coinvolgeranno Napoli e più in generale la Campania tra il 3 e il 14 luglio, si avvicina. Le speranze di ottenere visibilità internazionale da parte della città partenopea e della regione sono particolarmente alte. A testimonianza di ciò, parla il presidente di Confindustria Caserta, Gianluigi Traettino, che ripone grandi speranze sul fatto che nella città della Reggia arrivino oltre 1500 atleti. ...

Napoli - ragazze madri pronte a chiedere il reddito di cittadinanza. Ma per loro era meglio il Rei : In questi giorni ha fatto notizia che tutte le ragazze madri occupanti abusive di uno stabile a Napoli, oltre una ventina, fossero pronte a fare domanda per il reddito di cittadinanza. E dovrebbero averne i requisiti, almeno per l’accesso, con un Isee pari a zero che aveva permesso loro già di accedere al Rei che, va detto a chiare lettere, la Regione Campania e, in particolare l’assessore al Lavoro, Sonia Palmeri, è stata molto sollecita e ...

Stop alle truffe sul reddito di cittadinanza - a Napoli c'è la task force della Finanza : Le grandi manovre sono già iniziate. Al gran desco del reddito di cittadinanza c'è chi vuole sedersi a capotavola, ed è pronto a fare di tutto per riuscirci. Anche a costo di truccare le carte. Il ...

Napoli - un condominio intero chiede il reddito di cittadinanza : Nell'ex convento delle Serve di Maria Addolorata, a Napoli, è sorto un condominio dove vivono da tre anni abusivamente trenta persone , per la maggior parte madri sole, tutte pronte in blocco a ...

Napoli - teatro ospitato gratis nei locali del Comune : le accuse dei cittadini : Esposto alla Corte dei Conti per presunto 'danno erariale' nei confronti del Comune contro l'associazione 'La giostra', che da tre anni occupa senza alcun titolo un immobile di proprietà di Palazzo ...