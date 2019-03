Napoli – Infortunio Insigne | brutte notizie per Ancelotti | l’esito degli esami

Napoli - infortunio Insigne : problema muscolare ma niente di grave : Napoli - problema muscolare per Insigne , ma niente di grave. Il giocatore infatti si è fermato in occasione del riscaldamento prepartita a Salisburgo: "Aveva avvertito un fastidio all'adduttore nel ...

Il mal di gol del Napoli è cominciato con l’infortunio di Ghoulam : In una stagione nella quale ci sono ancora due obiettivi importanti da raggiungere come la difesa del secondo posto in campionato e l’assalto all’Europa League, l’attuale problema del Napoli è senz’altro quello che è stato ribattezzato “il mal di gol”. Negli ultimi tre mesi la bontà delle prestazioni non è quasi mai mancata – dal punto di vista dell’elevato numero di occasioni da rete create e ...

Infortunio Ronaldo - il portoghese recupera per la gara contro il Napoli : Infortunio Ronaldo – La Juventus non sta attraversando un momento entusiasmante, in particolar modo delusione per la sconfitta in Champions League contro l'Atletico. Ma almeno per adesso è il momento di pensare nuovamente al campionato e alla sfida scudetto contro il Napoli, il club bianconero ha intenzione di conquistare i tre punti non solo per la classifica ma anche per dare un chiaro segnale alla principale avversaria.

Infortunio Maksimovic - il Napoli manda in campo Luperto : Infortunio Maksimovic – Il Napoli è in campo per la gara di campionato contro il Parma, primo tempo veramente importante per la squadra di Carlo Ancelotti, 0-2 il risultato con le reti da parte di Zielinski e Milik. All'intervallo cambio forzato per gli azzurri, out il difensore Maksimovic per Infortunio, al suo posto dal primo minuto della ripresa dentro Luperto. Le condizioni di Maksimovic verranno valutate entro le prossime

Napoli - infortunio Albiol è stato operato : stagione finita per lo spagnolo : Napoli infortunio Albiol – Brutta tegola per Carlo Ancelotti, Raul Albiol è stato sottoposto ad un intervenuto chirurgico al ginocchio e sarà indisponibile fino al termine della stagione. Lo spagnolo, perno fondamentale della difesa al fianco di Koulibaly, aveva già lanciato qualche campanello d’allarme ad inizio stagione ma tutto sembrava stesse procedendo per il meglio. […] L'articolo Napoli, infortunio Albiol è stato ...

Infortunio Albiol - tegola Napoli : ecco quanto starà fermo : Infortunio Albiol- Brutte notizie in casa Napoli. Albiol, operato nella giornata di ieri per risolvere il problema al tendine rotuleo, dovrà stare fermo per circa 4 mesi. Un Infortunio più complicato di quello che ci si aspettava. Il difensore è stato operato e nei prossimi giorni inizierà la terapia. Appuntamento al prossimo ritiro estivo, stagione

Napoli - infortunio per Mario Rui : stop di almeno 10 giorni : Arrivano brutte notizie dall'infermeria azzurra per Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli , infatti, dovrà rinunciare a Mario Rui per almeno 10 dieci giorni . L'esterno difensivo portoghese, ...

Napoli - paura per l'obiettivo Lozano Doppietta e infortunio alla testa : In venti minuti Lozano aveva siglato la sua personale Doppietta, decisiva poi nell'economia finale di un match che si concluderà 2-1 in favore del Psv e che regalerà alla squadra di Van Bommel tre ...

Sky : infortunio Reina - non sarà in panchina nei Milan-Napoli : infortunio muscolare Il Napoli non troverà sul suo cammino Pepe Reina nei prossimi due incontri: sabato sera in campionato e martedì sera in Coppa Italia. Gianluca Di Marzio informa che il portiere spagnolo ha accusato un fastidio muscolare e starà fuori dalle due alle tre settimane. Quest’infortunio ha bloccato la partenza diAntonio Donnarumma (fratello di Gigio) che andrà in panchina contro il Napoli nelle prossime due ravvicinate ...