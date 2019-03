Napoli | da Salisburgo | infortuni per Insigne | Chiriches e Diawara

Calcio : Europa League. Napoli ko Salisburgo ma va ai quarti / foto : Calcio: Europa League. Baku e' un po' piu' vicina. Il Napoli esce battuto dalla Red Bull Arena ma oggi sara' spettatore interessato del sorteggio

La Gazzetta : “Il Napoli non è la Lazio - a Salisburgo una seratina neanche tanto terribile» : Nessuna nuttata eduardiana Nemmeno la Gazzetta dello Sport fa drammi per l’inutile sconfitta del Napoli per 3-1 (terzo gol al 90esimo) in casa del Salisburgo. Al di là del titolo: “Pazzo Napoli, avanti col brivido”, l’articolo è centrato e con i piedi per terra. Ricorda la rimonta che Lazio subì in Austria lo scorso anno e marca le differenze tra le due squadre. Non è l’eduardiana nuttata, è invece una seratina. “La nottata ...

Salisburgo-Napoli 3-1 - pagelle / All’arida estetica preferiamo il passaggio del turno : MERET. I piedi del giovane Meret non sono granché stasera, cara Ilaria. Nel primo tempo i suoi rilanci provocano sudori freddi lungo tutto il corpo. Meglio, molto meglio con le mani nella ripresa, anche se becca tre pappine e deve pure ringraziare San Palo. Impeccabile nelle uscite e al 74’ devia un tiro di Minamino – 6 Avventato e anche parecchio in quei rilanci orribili in cui si esibisce. Di contro, lo stile che ha nelle uscite bilancia il ...

Il Napoli perde a Salisburgo - le reazioni a Made in Sud : Strana serata a Napoli, con gli azzurri che passano il turno di Europa League ma non si può sorridere del tutto: la dura sconfitta alla Red Bull Arena non fa di certo piacere, e il gioco del Napoli ...

Salisburgo - Rose : 'Messo in difficoltà il Napoli - le rimonte non riescono sempre' : Marco Rose , allenatore del Salisburgo, ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli al microfono di Sky Sport: 'Sono molto dispiaciuto. Abbiamo iniziato non in modo positivo, ma poi per quello che ho visto secondo me abbiamo messo in difficoltà il Napoli, che è una squadra che gioca molto bene. Abbiamo ...

Europa League - Salisburgo-Napoli 3-1 Gli azzurri sconfitti vanno ai quarti : Il Napoli è ai quarti di finale, ma che brutta sconfitta. Meno male che si è partiti dal 3-0 dell'andata, perché la serata avrebbe potuto avere risvolti imbarazzanti, proprio come la prestazione della ...

Europa League - Salisburgo-Napoli 3-1. Ancelotti : "Era difficile - sono contento" : "L'obiettivo - dice l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport - era non farci schiacciare all'inizio e abbiamo fatto gol, e poi gestire. Forse secondo tempo di troppa ...

Salisburgo -Napoli - Allan : 'Contenti - ma nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo presto' : Dispiace per il mio errore, ma se vogliamo andare avanti dobbiamo giocare meglio Allan , centrocampista del Napoli , ha analizzato la sconfitta contro il Salisburgo ai microfoni di Sky Sport : '...

Salisburgo-Napoli : Zielinski : 'Importante era passare il turno - dovevamo gestire meglio la partita' : Piotr Zielinski , centrocampista del Napoli, è intervenuto al termine del match contro il Salisburgo . Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport : 'La cosa importante era passare il turno, dovevamo gestire meglio la partita. Il secondo tempo è stato brutto da parte nostra. Il mister ci ha detto di non fare calcoli, purtroppo nella ...

Salisburgo-Napoli 3-1 : azzuri ko ma ai quarti di Europa League : Foto: Instagram UEFA Europa League Alla 'Red Bull Arena', Salisburgo-Napoli 3-1; Milik-gol, gli austriaci rimontano ma non basta; passa ai quarti di finale la squadra di Carlo Ancelotti Il Napoli cade ...

Salisburgo - Rose e il suo orgoglio : 'In difficoltà un grande Napoli' : Vittoria ma eliminazione. Marco Rose applaude i suoi dopo il successo contro il Napoli. 'Sono dispiaciuto per l'eliminazione. Non siamo partiti benissimo, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo messo in ...

Il Salisburgo saluta gli azzurri sui social : 'Tanti auguri - Napoli' : Grande gesto di sportività per il Salisburgo di Marco Rose. Gli austriaci, che hanno battuto 3-1 il Napoli alla Red Bull Arena, hanno salutato subito via Twitter la squadra azzurra al fischio finale. '...

Europa League - Napoli ko : 3-1 a Salisburgo - ma è a quarti : LA CRONACA DELLA PARTITA Salisburgo-Napoli 3-1 finale: Milik 14', Dabbur 25', Guldbrandsen 65', Leitgeb 92'. Il Napoli perde, ma si qualifica per i quarti. Salisburgo-Napoli 3-1: al 47' del st, la ...

Salisburgo-Napoli 3-1 : azzurri travolti - ma qualificati ai quarti : SALISBURGO - Forte del 3-0 conquistato nel match di andata, il Napoli va ai quarti di finale di Europa League nonostante la sconfitta per 3-1 di Salisburgo. Decisive quindi le parate di Meret nella ...