Napoli | alta tensione al Plebiscito | scontri tra polizia e manifestanti

Juventus - Ronaldo salta Napoli ? «Infortunio alla caviglia - è a rischio» : Cristiano Ronaldo è in dubbio per il big match di domenica sera a Napoli. Nella partita di Bologna ha subito una botta alla caviglia sinistra: «Sono previsti - informa la Juventus -...

Napoli - donna muore in ospedale : parenti assaltano il reparto e picchiano medici : Una loro parente è decedura in ospedale. E loro hanno assaltato la struttura sanitaria picchiando medici e infermieri. È quello che è successo nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase, in provincia di Napoli. Alcune persone hanno picchiato il personale sanitario, danneggiando suppellettili e macchinari. Tutto per ”vendicare” la morte di una loro congiunta, deceduta a 55 ...