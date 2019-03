Municipio Roma IV Della Casa | “Oggi è un giorno storico”

romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Oggi è unstorico nel IV, dopo un lavoro enorme che ci ha impegnato per nove mesi, abbiamo approvato in Consiglio la Delibera per la delocalizzazione degli ambulanti attribuendo loro un’area situata in Via Filippo Meda adiacente il mercato, spostandoli quindi dalla Via Tiburtina”.Lo scrive in una nota, la Presidente delIV, Roberta“Il confronto con gli operatori commerciali continuerà perché dietro ogni attività ci sono sempre famiglie e posti di lavoro da tutelare. Si precisa che i posteggi su via Tiburtina non saranno più, in nessun caso, utilizzabili ed occupabili da nessun operatore. L’impegno di questa Amministrazione sarà ora quello di contrastare il commercio abusivo.Gli obiettivi sono due: restituire decoro e prospettive di sviluppo sulla grande viabilità e rilanciare il mercato Meda.L’intervento di ...

