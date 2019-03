Mostro di Udine | depositata istanza di riapertura del caso a 30 anni dall’ultima vittima

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sono state uccise nelladeglidi piombo. Quelli in cui tutta l’attenzione era concentrata sulla lotta al terrorismo, tanto da far passare in secondo piano la mattanza del Friuli. Almeno quattordici donne, dodici delle quali prostitute, uccise tra il 1971 e il 1989, forse per mano della stessa persona. Ildi, a quasi mezzo secolo dal primo omicidio, non ha ancora un nome. È un cold case, legato a una delle storie più feroci mai avvenute in Italia. E c’è chi non ha dimenticato, non può farlo. Oggi l’avvocato Federica Tosel, incaricata dai parenti di due delle vittime, Maria Luisa Bernardo e Maria Carla Bellone, ha presentatodidelle indagini presso la Procura di. Nel corso delle riprese della docu-serie tv Ildi, che andrà in onda su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119) alla fine di maggio, sono stati ...

