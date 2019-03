it.sputniknews

(Di venerdì 15 marzo 2019) ... rappresentano una minaccia per la gran parte della comunità internazionale, serve per la supremazia del diritto internazionale in politica estera e la fedele osservanza deiumani ...

sputnik_italia : #Mosca accusa: l’Occidente viola diritti dei cittadini con il pretesto dell’antiterrorismo - mosca_cieca : RT @unoscribacchino: 'Temiamo ci siano altre vittime: l’autore del fatto era arrivato alla giovane attraverso un’amica in comune'. Sospeso… - cpaulesu : @TheExtremista Che poi la logica, li si accusa (vero o falso) di prendere soldi da Mosca e dovrebbero votare si? -