Morta dopo lettera su ' Chimera' | indagine

Caso Ruby - morta Imane Fadil - testimone chiave contro Berlusconi. Sospetto avvelenamento - Morta dopo un mese di agonia : Aperta dalla Procura di Milano un'indagine sulla morte di Imane Fadil, modella testimonie chiave dell'accusa nei processi sul Caso Ruby. La 34enne di origini marocchine è deceduta...

Morta dopo iniezione peridurale - avviso di garanzia a 3 medici : Tre avvisi di garanzia notificati a medici della clinica Maugeri di Pavia per la morte di una donna 68 anni, avvenuta dopo una iniezione peridurale per la terapia del dolore. I medici sono indagati ...

Francesca - Morta in ospedale a Oderzo dopo il parto. Il dolore sui social : “Non siamo niente” : Francesca Schirinzi, trentaquattrenne originaria della Puglia e residente in Veneto, è morta poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il dramma all’ospedale di Oderzo (Treviso). Il sindaco di Castrignano del Capo, città d’origine della giovane: “Tragico pensare che nel 2019 si possa ancora morire per parto naturale”.Continua a leggere

Mamma di 34 anni Morta quattro ore dopo il parto : Una Mamma di 34 anni di Annone Veneto è morta stanotte aver dato alla luce con un parto spontaneo e senza complicazioni un bambino in buone condizioni. Due minuti dopo il parto, all'1.41,...

Argentina - è Morta la figlia dell’11enne - costretta al cesareo dopo essere stata abusata : È morta la figlia dell'11enne Argentina, costretta a subire un cesareo prematuro dopo essere rimasta incinta del compagno 65enne della nonna, che l'abusava da tempo. La piccola, nata a 25 settimane di gestazione, pesava solo 600 grammi: "Deceduta per complicazioni respiratorie". Intanto, continuano le polemiche in Sudamerica sulla legge sull'aborto. A 11 anni siamo «bambine, non madri». Lo gridano a gran voce le donne scese in piazza in ...

Maria Teresa - Morta a 39 anni per una liposuzione dopo tre giorni di coma. La famiglia ha deciso di donare gli organi : Non ce l?ha fatta Maria Teresa Avallone, la 39enne di Seregno ricoverata d?urgenza dopo l?anestesia che avrebbe dovuto precedere un intervento di rassodamento dei...

Napoli - donna di 36 anni trovata Morta in casa dopo lite con il marito. L’uomo interrogato dalla polizia : Una donna di 36 anni è stata trovata morta in casa a Napoli dopo aver litigato col marito. È stato proprio l’uomo a chiamare i soccorsi, ma per Fortuna Belisario – questo il nome della vittima – non c’è stato nulla da fare. Ora l’uomo, Vincenzo Lopresto, di 41 anni, che già nella telefonata al 118 avrebbe fatto capire di aver picchiato la moglie durante un litigio particolarmente violento, è interrogato dal pm di ...

Napoli - donna Morta in casa dopo lite con il marito : Una violenta lite domestica finisce in tragedia a Napoli, dove il corpo senza vita di una donna di 36 anni è stato rinvenuto riverso a terra nel suo appartamento di Miano, zona aeroporto Capodichino . ...

Cristiana Capecchi - Morta in ospedale dopo essere stata dimessa 3 volte : 3 medici indagati : Tre medici dell'ospedale San Jacopo di Pistoia sono indagati per la morte di Cristiana Capecchi, la ventottenne deceduta in ospedale il 24 febbraio dopo una crisi respiratoria. Nei giorni precedenti la giovane si era recata al pronto soccorso tre volte ma era sempre stata dimessa. Lunedì l’autopsia.Continua a leggere

Napoli - 18enne Morta dopo una caduta da balcone : indagate tre amiche : I magistrati hanno chiesto ulteriori perizie tecniche dopo alcune discordanze nei racconti forniti dalle ragazze

Bambina Morta di tumore a 10 anni. La mamma : «Niente funerale - dopo averla vista soffrire non credo più» : Aveva solo 10 anni e per oltre undici mesi ha dovuto affrontare un male che alla fine l'ha strappata, tra mille sofferenze, all'amore della sua famiglia. La piccola Iolanda Deda, di Padova,...