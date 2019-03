Mirko | il ragazzo che pulisce le rive del Po | “Raccolgo plastica | copertoni e ferro Sto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019)Zanini è stato ribattezzato il “del fiume”. “Da due mesi ripulisco le sponde del Po, vicino a casa mia, riempiendo sacchi della spazzatura con i rifiuti che trovo nella boscaglia e sugli spiaggioni”. Rifiuti portati dal fiume, ma soprattutto da chi frequenta la zona per correre, passeggiare, pedalare e, in barba ai divieti, accendere griglie. Di Cremona, 30 anni, operaio, una compagna,il tempo libero lo passa così. Niente bar, niente palestra. “Invece dei manubri, ho cominciato a portare sacchi di immondizia, anche di 10 – 15 kg ciascuno. Quattro per volta sulle spalle, due di qua due di là, legati in modo da bilanciarne il peso”. Ogni giorno percorre sette chilometri, avanti e indietro, e riempie una decina di sacchi con, carta, gomma, bottiglie, lattine. Senza dare nell’occhio, e senza aderire ad alcuna associazione di volontariato,...

