Milano senza la zavorra della verità è la Milano di un modello che non c' è

Mafia : domani a Milano presentazione rapporto su presenza in Lombardia : Milano, 10 mar. (AdnKronos) - Sarà presentato domani alle ore 10.30 a Palazzo Pirelli a Milano il secondo rapporto di ricerca 'Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia'. Durante l’evento, promosso dalla commissione speciale AntiMafia, anticorruzione, trasparenza e legalità, presieduta da Mon

BORSA Milano poco mossa in attesa Bce - bene Tim - bancari senza spunti : Piazza Affari apre poco mossa, in vista dell'incontro della Bce che potrebbe annunciare nuove misure di stimolo all'economia nella forma di finanziamenti alle banche a basso costo. Oggi nel primo pomeriggio la conferenza stampa della Bce potrebbe dare una direzione al mercato. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib e l'...

Senza slanci Milano e gli altri mercati europei : Dopo un avvio in rosso, a far rialzare timidamente la testa alla borsa di Milano, oltre agli sviluppi positivi degli accordi tra Usa e Cina , le dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giovanni Tria,...

Nuoto – Trofeo Città di Milano : Quadarella e Detti senza rivali nei 400 sl - Katinka Hosszu super nei 200 misti : La seconda giornata della nona edizione del Trofeo Città di Milano regala le vittorie di Quadarella e Detti nei 400 stile libero Sessione pomeridiana della seconda giornata del 9° Trofeo Città di Milano, in programma fino al tre marzo con la domenica dedicata ai giovani. Si apre con gli acuti nei 400 stile libero di Simona Quadarella e Gabriele Detti. La regina del mezzofondo europeo, già prima negli 800 e nei 1500, nuota in ...

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez : incontro alla Milano Fashion Week senza i fidanzati : Ebbene sì, dopo tutti i gossip, i rumors, gli avvenimenti accaduti al Grande Fratello VIP, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono incontrate per la prima volta dopo tanto tempo. L'attuale fidanzata di Francesco Monte e la sua ex hanno partecipato allo stesso evento mondano: la Milano Fashion Week. Le due ragazze, per quanto emerso, non si sarebbero mai incontrate prima d'ora. La sfilata più rinomata è stata, quindi, l'occasione per farle ...

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià avvistata a Milano da una fan ma senza Riccardi : Venerdì, 22 febbraio, andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Il milanese ha registrato nella villa già la scorsa settimana e. dai rumors emersi, pare che abbia scelto Claudia Dionigi. A rafforzare questa tesi, oltre ad alcuni like di Giulia Cavaglià ad una nota agenzia, sono stati altri avvistamenti che hanno per protagonista proprio la corteggiatrice torinese. Dopo la tempesta creata dal veneto Andrea Dal Corso, che non ...

Area B - Milano tira dritto : da lunedì 25 febbraio si parte senza deroghe : Milano 20 febbraio 2019 - Le posizioni del Comune di Milano e della Regione Lombardia restano distinte e distanti: lunedì 25 febbraio , tra 5 giorni, Area B entrerà quindi in vigore senza che sia ...

Milano - senzatetto col reddito di cittadinanza : Milano, 20 febbraio 2019 - Quattro sportelli comunali per assicurare una residenza anagrafica "fittizia'' a chi è senza casa. Un modo per garantire anche ai senzatetto di poter chiedere e ottenere il ...

Ciclismo - Milano-Sanremo 2019 : confermata l’assenza di Marcel Kittel : Un inizio di stagione più che positivo: deve essere l’annata del riscatto per Marcel Kittel, colui che fino ad un paio di stagioni fa era considerato il miglior velocista al mondo e che invece, da quando ha cambiato squadra, passando alla Katusha-Alpecin, sta attraversando un momento di netta crisi di risultati. In questo 2019 sono già arrivate prestazioni confortanti, con il ritorno alla vittoria al Challenge di Mallorca. Non sarà nei ...

Milano. Palazzo Marino potenzia l’offerta di accoglienza per i senzatetto : Prosegue l’azione dell’Amministrazione per potenziare l’offerta di accoglienza per i senzatetto. È stata inaugurata infatti una nuova microcomunità con venti

A Milano un nuovo centro per senzatetto : ANSA, - Milano, 15 FEB - Un nuovo centro per l'accoglienza e l'inclusione sociale per senzatetto a Milano: è il 'Villaggio della Carità' che ospiterà 20 persone senza fissa dimora all'interno di una ...

Basket - Serie A : l'Olimpia Milano senza Gudaitis sbanca Pistoia : 91-81 : L' Olimpia Milano senza Arturas Gudaitis, stagione finita, soffre solo per qualche minuto a Pistoia, ma poi va a vincere sul parquet della OriOra con il punteggio di 91-81. La squadra di Pianigiani si ...

LIVE Pistoia-Milano basket - Serie A 2019 in DIRETTA : l’Olimpia cerca un nuovo assetto senza Gudaitis : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra OriOra Pistoia e AX Armani Exchange Olimpia Milano, posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani, reduce dalle fatiche di Eurolega, proverà a conquistare un successo nonostante la situazione di emergenza viste le numerose assenze. La squadra toscana invece deve cominciare a vincere qualche partita per continuare ad ...

Milano. Aprono due nuove strutture per l’accoglienza dei senzatetto : Palazzo Marino ha aperto due nuovi centri dedicati all’accoglienza dei senza fissa dimora, nell’ambito del cosiddetto Piano Freddo e in