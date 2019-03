Milan | Musacchio lancia la sfida | ' Non temo nessuno | neanche l' Inter'

calciomercato

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il difensore delMateovenuto a Sky Sport a due giorni dal derby: 'E' una settimana speciale e stiamo lavorando bene, abbiamo avuto una settimana lunga per preparare questa partita. Il derby è una partita diversa da tutte le altre, ci ...

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt, Kessie, Biglia, Paquetà, Suso, Piatek, Castillejo #chievomilan - TheCalcioGuy : Milan XI vs. Chievo: ??; CONTI! Musacchio, Beckenbauer, Back to Genoa in the summer; Birdbox, Biglia, Joga Bonito; Suso, #TGIP, Bellicapelli - dragonerossoen1 : RT @MilanLiveIT: ???#Musacchio a ruota libera su #derby e momento del #Milan -